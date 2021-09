Učiteljica s koronavirusom okužila pol razreda

Necepljena učiteljica je v Kaliforniji z novim koronavirusom okužila polovico svojih učencev, skupno pa kar 26 ljudi. Raziskovalci ameriškega centra za preventivo in nadzor bolezni so odkrili, da je učiteljica kljub okužbi in izrazitim simptomom nadaljevala poučevanje v šoli in učencem predavala brez maske.

Dokazi so pokazali, da večplastni ukrepi, ki vključujejo nošnjo maske študentov, učiteljev in osebja, cepljenje za vse odrasle, ki to lahko storijo, fizična razdalja in prezračevanje, zelo zmanjšajo tveganje za okužbo.

Otroci so bili še premladi za cepljenje

Otroci, stari od 12 do 17 let, so kandidati za cepljenje, a so starejše osebe bolj dovzetne za resne okužbe z novim koronavirusom. Delta različica je dvojno nalezljiva in zato želijo, da so otroci dobro zaščiteni in lahko varno obiskujejo šolo.

Zato si tudi odgovorni prizadevajo in zahtevajo, da so vsi, ki poučujejo v šolskih ustanovah, cepljeni in nujno zavarovani z zaščitnimi maskami. V ZDA je bilo v skupini med pet in 17 let že okoli dva milijona potrjenih okužb in tristo smrti, povezanih s covidom, je po poročanju The Guardiana pokazala raziskava, ki so jo objavili v petek.

Le tretjina najstnikov do 17. leta je cepljenih

Tretja raziskava, ki je bila opravljena v okrožju Marin, je pokazala, da je bila visoka precepljenost odraslih v tem primeru ključna, da se okužbe niso hitro razširile po skupnosti. Le 32 odstotkov mladostnikov med 12. in 17. letom je bilo namreč polno cepljenih. Zelo pa se razlikujejo tudi odstotki cepljenih v posameznih zveznih državah. V Mississippiju je precepljenost najnižja, le 20-odstotna, v Vermontu pa najvišja, okrog 70-odstotna.