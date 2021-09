Novi podatki: najmlajši bolnik na intenzivni negi star 24 let

Včeraj so opravili 6.606 hitrih antigenskih testov, ki jih preverjajo z bolj zanesljivimi PCR-testi. Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov okužbe znaša 550. 14-dnevna pojavnost na 100 tisoč prebivalcev pa znaša 323. V državi je trenutno aktivnih 6.873 okužb.

Dan prej so ob opravljenih 1.710 testih PCR potrdili 317 okužb z novim koronavirusom. V primerjavi s preteklo nedeljo pa je število pozitivnih PCR- testov zraslo za 90.

Število hospitaliziranih v slovenskih bolnišnicah še narašča. Zasedenih je 217 bolnišničnih postelj, od tega 49 bolnikov potrebuje intenzivno oskrbo.

V UKC Ljubljana je bilo danes zjutraj hospitaliziranih 69 oseb na covid oddelkih, med njimi 19 na enotah intenzivne terapije, dve na ginekološki kliniki.

Povprečna starost hospitaliziranih na oddelkih je 60 let, na enotah intenzivne terapije 61 let. Porodnici na ginekologiji pa sta stari 41 in 42 let. Najmlajši bolnik na oddelku ima 25 let, v enoti intenzivne terapije 24 let.

V Sloveniji presegli nov mejnik

V Sloveniji smo v petek presegli mejo milijon cepljenih z enim odmerkom proti novemu koronavirusu. Z enim odmerkom je cepljenih 1.002.204 oseb, kar pomeni 48 odstotkov vseh prebivalcev. Polno cepljenih je 915.996 oziroma 43 odstotkov prebivalcev.

Od danes v veljavi razširjen pogoj PCT za več dejavnosti

Z današnjim dnem se skladno z v soboto sprejetim vladnim odlokom pogoj PCT širi na številne dejavnosti. Izpolnjevati ga bodo morale osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami, izkazati ga bo moral tudi uporabnik.

Pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani) bodo morale izpolnjevati vse osebe, ki pri opravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje.