UKC Ljubljana: Medij Dnevnik širi lažne navedbe o hitrih testih

Spletni portal Dnevnik je pred dnevi poročal, da naj bi ljubljanski univerzitetni klinični center kupil in več mesecev uporabljal neveljavne antigenske hitre teste. Z UKC Ljubljana so se na poročanje Dnevnika danes javno odzvali na Twitterju in opozorili, da gre za neresnično informacijo.

"Opozarjamo na lažne navedbe @Dnevnik_si o domnevno neveljavnih testih v bolnišnici," se začne današnja objava na uradnem profilu UKC Ljubljana na družbenem omrežju Twitter.

"Hitri antigenski testi, ki so trenutno v uporabi, so na nacionalnem seznamu sprejemljivih testov in ustrezajo zahtevam kakovosti. Rezultati se ves čas pošiljajo in vpisujejo v Centralni register," so dodatno zapisali pri UKC Ljubljana.

Opozarjamo na lažne navedbe @Dnevnik_si o domnevno neveljavih testih v bolnišnici.

Hitri antigenski testi, ki so trenutno v uporabi, so v nacionalnem seznamu sprejemljivih testov in ustrezajo zahtevam kakovosti. Rezultati se ves čas pošiljajo in vpisujejo v Centralni register. pic.twitter.com/cL7rGlbTQK — UKC Ljubljana (@ukclj) September 5, 2021

Gre za javni odziv kliničnega centra na članek z naslovom UKC Ljubljana že mesece uporablja neveljavne teste, ki je bil na spletnem portalu Dnevnik objavljen 31. avgusta.

Srž članka je, da je ljubljanski klinični center kupil ter za testiranje osebja in bolnikov uporablja 50 tisoč hitrih antigenskih testov znamke Zhuhai Lituo, s katerimi v evropskem prostoru naj ne bi bilo mogoče izpolnjevati pogoja PCT. Testi po poročanju Dnevnika namreč niso na seznamu testov, ki jih je odobrila Evropska agencija za zdravila, izpolnjujejo pa merila vladne skupine za covid-19.

Preberite tudi: