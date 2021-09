Z novim koronavirusom je v vzgoji in izobraževanju 63 aktivno okuženih zaposlenih in 74 učencev. V karanteni je skupno 34 oddelkov in 663 učencev, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

Po poročanju sledilnika so zadnji dostopni podatki o aktivnih okužbah zabeleženi za 3. september. Največ aktivno okuženih je bilo ta dan med učenci osnovnih šol, in sicer kar 41. Istega dne je bilo okuženih tudi 31 srednješolcev, en učenec v osnovni šoli s prilagojenim programom in en učenec v vrtcu.

Največ okuženih med osnovnošolci in osnovnošolskimi učitelji

Največ učencev je bilo 3. septembra v karanteni v osnovnih šolah, kar 320. Istočasno je bilo v osnovnih šolah v karanteni tudi 14 oddelkov, 11 oddelkov pa se je šolalo na daljavo. Karantena je bila odrejena tudi 200 srednješolcem, prav tako osmim oddelkom, pet oddelkov pa se je šolalo na daljavo, še poroča sledilnik. Na ta dan je bilo v karanteni tudi 133 učencev v vrtcih in 10 oddelkov. V osnovnih šolah s prilagojenim programom je bilo v karanteni 10 učencev in dva oddelka, en oddelek se je šolal na daljavo.

Med učitelji je bilo 3. septembra največ okuženih med zaposlenimi v osnovnih šolah, in sicer 21. Sledijo vrtci, kjer je bilo okuženih 20 zaposlenih, in srednje šole, kjer je okužbo prebolevalo 12 zaposlenih. Okuženi so bili tudi štirje zaposleni v zavodih ter po trije v osnovnih in glasbenih šolah.

V dijaških domovih po doslej znanih podatkih koronavirusne okužbe še niso potrdili.