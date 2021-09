V osnovni šoli pri Kamniku en razred že prvi dan poslali v karanteno

Že prvi šolski dan je na OŠ Stranje pri Kamniku prišlo do odredbe karantene za celoten razred. Test učenke, ki je zjutraj prišla k pouku, je bil namreč pozitiven, poroča 24ur.com.

Informacijo je potrdil tudi ravnatelj Boris Jemec. Kot je še pojasnil, so to storili takoj po tem, ko so starši vodstvo šole obvestili, da je njihov otrok pozitiven.

"Želimo sporočiti staršem, da naj v šolo pošiljajo res samo zdrave otroke, ob najmanjšem sumu bolezni pa naj otroka obdržijo doma v izolaciji. Enako pa to velja tudi za vse zaposlene v izobraževalnem sistemu," je ob tem še dejal Jemec.

Septembra v klopi 193.116 učencev in 76 tisoč dijakov

V šolske klopi je danes sicer sedlo 193.116 učencev in 76 tisoč dijakov. Že tretje šolsko leto bo tako v znamenju epidemije covid-19. Tako šolarji kot zaposleni v šolah so večinoma veseli, da se je pouk danes začel v šolskih klopeh in ne na daljavo. Po mnenju ravnateljice OŠ Lava v Celju Marijane Kolenko je to "najpomembnejši znak, da bomo – upamo – več šolskega leta preživeli v šoli kot pa v drugačnih prilagojenih oblikah".