Poziv k cepljenju. Ravnateljica: Pisma nisem poslala jaz

Tik pred začetkom šolskega leta so nekateri starši prvošolcev Osnovne šole Boštanj v občini Sevnica dobili ponarejeno pismo s podpisom ravnateljice, v katerem naj bi ta zahtevala cepljenje otrok. Ravnateljica je zgrožena, zadevo preverja tudi policija. Kot je povedala ravnateljica, je to poskus zastraševanja staršev ali degradacija šole in nje same.

Ravnateljica je bila o zadevi obveščena 17. avgusta, ko je prejela sporočilo o obstoju nekega pisma, s katerim naj bi zahtevala cepljenje prvošolcev pred vstopom v šolo, je po poročanju za MMC pojasnila ravnateljica Osnovne šole Boštanj Vesna Vidic Jeraj.

Govorice se stopnjujejo, zadeva predana policiji

Pismo je bilo po njenih besedah v celoti ponarejeno, zlorabljen je bil logotip šole, pa tudi njen podpis – ravno zaradi neobičajnega podpisa, ki ni bil podoben njenemu, so dobitniki pisma posumili, da je to ponaredek, je pojasnila, dodatni alarmi pa so zazvonili ob branju pisma, ki je bilo polno slovničnih napak in nerodnih stavčnih zvez. Zadevo je takoj predala policiji, saj gre za zlorabo logotipa šole in njenega podpisa, poleg tega pa tudi zlorabo osebnih podatkov, saj podatki o vstopnikih oziroma njihovih starših niso javni.

Informacij o tem, koliko staršev je pismo, poslano po pošti, dobilo, nima, je še pojasnila. Kljub vsemu so se govorice o zahtevi po cepljenju očitno že razširile po lokalni skupnosti, je dejala. Sočasno se govorice stopnjujejo, tako da zdaj govorijo že, da zahteva cepljenje vseh otrok in celo cepljenje učiteljev, je poudarila.

Gre za izmišljotino in degradacijo

Ravnateljica je povedala, da drži, da je v osnovni šoli, ki jo obiskuje okoli 250 otrok, "precej učiteljev cepljenih", vendar ne zaradi kakršnihkoli zahtev. "Ne vem, ali je to poskus zastraševanja staršev ali degradacija mene kot ravnateljice in šole, ki jo predstavljam," je zgrožena Vesna Vidic Jeraj. Ob tem pa dodaja, da jo jezi predvsem poskus blatenja ugleda šole. "Predstavljam šolo, šola mi je pomembna. Sploh če gre za čisto izmišljotino," je odločna.