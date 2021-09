Še dve kršitvi na OŠ Prebold

Inšpekcija je znova obiskala Osnovno šolo Prebold, ki je v zadnjem obdobju v javnosti poznana predvsem zaradi svojega ravnatelja Petra Žureja in njegovega nespoštovanja ukrepov. Ugotovili so dve kršitvi.

Kršitvi se nanašata na nenošenje zaščitne maske in na zaposlenega, ki ni spoštoval protokola PCT, poroča 24 ur.

Ravnatelj Žurej je pred tedni "zaslovel" z dopisom ministrstvu za šolstvo, v katerem prosi za znanstvene dokaze o virusih kot povzročiteljih bolezni, za dokaze o prenosu domnevne viroze z osebe na osebo in konkretne študije o učinkovitosti cepiv.

Globo izrekli le v Preboldu

Zdravstveni inšpektorat je do avgusta izvedel več kot 700 nadzorov nad testiranjem zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Globo so izrekli le v enem primeru, in sicer ravno na Osnovni šoli Prebold, kjer se ravnatelj Žurej ni želel testirati.

O Žureju in njegovih potezah je pred tednom potekala tudi seja članov sveta zavoda Osnovne šole Prebold, vendar o prihodnosti Žureja oziroma njegovi razrešitvi niso glasovali.