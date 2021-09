Število okužb pada, Nova Zelandija rahlja ukrepe

Nova Zelandija je javno življenje ustavila le nekaj ur po tem, ko so sredi avgusta po daljšem obdobju potrdili prvi primer lokalnega prenosa okužbe. Med drugim so zaprli šole in vse nenujne dejavnosti. V zadnjem dnevu so potrdili 20 novih okužb, skupno pa do zdaj v žarišču okužb v Aucklandu 821. A kot je danes sporočila novozelandska premierka, bodo lahko zahvaljujoč prizadevanjem vseh v sredo ostre omejitve sprostili.

"Delta je spremenila pravila igre"

Nekatera pravila vseeno ostajajo, vključno z nošenjem zaščitnih mask v notranjih prostorih ter omejitvijo zbiranja ljudi na 50 v zaprtih prostorih in na 100 na prostem.

"Delta je spremenila pravila igre. Da bi jo premagali, moramo tudi mi spremeniti načrt igre," je glede bolj nalezljive različice novega koronavirusa, ki je krivec za zadnji izbruh okužb v državi, dejala Ardernova.

Strogi ukrepi ostajajo le za območje Aucklanda, središče izbruha, kjer bodo možnost njihove odprave znova preučili 13. septembra.

Gre za prvo zaprtje javnega življenja v vsej državi od marca lani, ko so po vsej Novi Zelandiji šest tednov veljale najstrožje omejitve.

Država s približno petimi milijoni prebivalcev je od začetka pandemije covid-19 skupno potrdila okrog 3.400 primerov novega koronavirusa, umrlo je 27 ljudi.