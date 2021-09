Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Italiji so sicer že uvedli obvezno cepljenje proti koronavirusu za zaposlene v zdravstvu.

V Italiji so sicer že uvedli obvezno cepljenje proti koronavirusu za zaposlene v zdravstvu. Foto: Reuters

Italijanski premier Mario Draghi je v četrtek na novinarski konferenci omenil možnost obveznega cepljenja proti koronavirusu v Italiji, s čimer je pri naših zahodnih sosedih sprožil politični vihar. Desni politični tabor v Italiji obveznemu cepljenju nasprotuje, socialdemokrati na drugi strani to možnost podpirajo.

Predsednica desničarske nacionalistične stranke Bratje Italije Giorgia Meloni je danes sporočila, da podpira nekdanjega notranjega ministra Mattea Salvinija, ki nasprotuje obveznemu cepljenju proti koronavirusu. "Menim, da Salvini zagovarja pravo stališče, ki se mu pridružujemo in ga deli tudi večina evropskih držav," je dejala Melonijeva.

Vodja italijanskih socialdemokratov Enrico Letta je za razliko od nje pozdravil izjave italijanskega premierja o obveznem cepljenju.

Obvezno cepljenje za zaposlene v zdravstvu. Kaj pa drugi?

Draghi je v četrtek na novinarski konferenci podprl možnost obveznega cepljenja proti koronavirusu, a je ob tem kot predpogoj navedel, da evropska in italijanska agencija za zdravila cepiv proti koronavirusu ne bi dovolili samo pogojno, ampak bi dobila dokončno dovoljenje.

V Italiji so sicer že uvedli obvezno cepljenje proti koronavirusu za zaposlene v zdravstvu. Prav tako so razširili pogoj PCT (prebolevnik, cepljen, testiran) na šole in univerze, kar je prav tako sprožilo nasprotovanje. Učitelji morajo tako za prisotnost v šoli predložiti ustrezno potrdilo.