Vse slabše stanje: Evropa Slovenijo obarvala rdeče

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je danes objavil nov epidemiološki zemljevid Evrope, na katerem je po novem Slovenija obarvana rdeče. V rdečem je večina zahodne Evrope, medtem ko hrvaška obala in severna Italija ostajata oranžni.

Prejšnji teden je bila Slovenija obarvana oranžno, torej stopnjo manj od rdeče.

V rdečo kategorijo spadajo območja, kjer je 14-dnevna pojavnost okužb z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev med 75 in 200 in je delež pozitivnih testov višji od štirih odstotkov ali pa je pojavnost okužb med 200 in 500.

Vedno več rdečih držav

Na najnovejšem zemljevidu so rdeče obarvane med drugim celotna Francija, Portugalska, Irska, Belgija, Nizozemska, Grčija, zahodna Nemčija in večina Španije.

V Italiji je rdečih nekaj regij v osrednjem delu in na jugu države, med drugim tudi Sicilija in Sardinija. Temnordeča je Korzika, medtem ko Poljska, Češka, Slovaška in Madžarska ostajajo zelene, torej območja z najmanjšo pojavnostjo covid-19.

Avstrija in Hrvaška sta bili prejšnji teden v celoti oranžni, ta teden pa sta se delno obarvali v rdeče. Na Hrvaškem se je pordečil severovzhodni del države, v Avstriji pa severozahodni.