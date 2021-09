Nemčija bi kaznovala države, ki zavajajo glede koronavirusa

Svetovna zdravstvena organizacija pripravlja mednarodni sporazum o koronavirusu, ki naj bi ga članicam predstavila novembra. Cilj sporazuma je bolj učinkovito posredovanje informacij o koronavirusu ter drugih boleznih in virusih med članicami WHO. Nemčija pa je ta teden na podlagi dela WHO že začela opozarjati, da mora sporazum imeti tudi predpisane sankcije za članice, ki se ne bi držale dogovorjenih pravil.

Nemški zdravstveni minister Jens Spahn je v sredo ob obisku direktorja WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa v Berlinu javno pozval k razpravi o kaznovanju držav, ki ne delijo informacij o koronavirusu, poroča Politico. Spahn se je v svojem govoru obregnil predvsem ob Kitajsko, ki po njegovem mnenju ni naredila dovolj pri pojasnjevanju širjenja virusa. "Če bi koronavirus izbruhnil v državi EU ali v ZDA, bi te države sodelovale z WHO," je dejal Spahn in poudaril, da morajo posledice za nesodelujoče države biti v obliki "korenčkov in ne palic". Tudi direktor WHO se je pridružil mnenju nemškega ministra in poudaril, da morajo države vzpostaviti jasna pravila glede deljenja informacij z vsemi jasnimi pravnimi posledicami. "Če želimo preprečiti prihodnje pandemije, je sodelovanje edina rešitev," je dejal Adhanom Ghebreyesus.

V Nemčiji nov center za boj proti epidemijam

Nemčija je sicer ena izmed najaktivnejših držav pri pripravi sporazuma med članicami WHO o deljenju informacij glede koronavirusa. Evropska velikanka je tako novemu mednarodnemu centru WHO za spopadanje s pandemijami in epidemijami, ki nastaja v Berlinu, darovala skoraj sto milijonov evrov.