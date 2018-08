Prihodnji teden bo končno stekel promet po Gosposvetski

Z ureditvijo Gosposvetske ceste so želeli na ljubljanski občini prometnici povrniti in nadgraditi nekdanji značaj. Kot je dejal arhitekt Rok Žnidaršič, so želeli območju vdihniti novo življenje, ki bi sledilo modernemu utripu mestu. Župan Zoran Janković je napovedal, da bi promet po omenjeni cesti lahko stekel v začetku prihodnjega tedna.

"Naloga, ki nam je bila zaupana, se ne ukvarja samo s tem, kako ulici povrniti nekdanji značaj, ampak ji dati nov utrip, dodatno vrednost, ki bi nadgradila tisto, kar je nekoč bilo, da bi sledili modernemu utripu mesta," je na današnji novinarski konferenci pojasnil Žnidaršič iz arhitekturnega ateljeja Medprostor.

V novem betonu že nastajajo razpoke

Kot je pojasnil, gre formalno še vedno za cesto, a bo promet na njej umirjal na novo urejen trg. Po njegovih besedah so ukvarjali s tem, kako najti material, ki bo dovolj sodoben, ekonomičen in bo predstavljal splošen model za ostale pločnike v tem delu mesta oz. nasploh v ožjem mestnem središču. Po celotni ureditvi so uredili tudi taktilne vode za slepe in slabovidne. Foto: Ana Kovač

Rešitev so našli v mešanici asfalta in betona, ki je po pojasnilih arhitekta razmeroma poceni, s svetlo barvo pa pripomore tudi k manjšemu segrevanju mesta. Nekaj občanov je sicer že opozorilo na razpoke v betonu, a so v izvajalcu del KPL pojasnili, da bodo zadevo uredili.

Ljubljanski podžupan Janez Koželj je izpostavil, da ureditev ceste v ulico ni le olepševanje mesta, pač pa gre za strateški projekt. Vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik je dodal, da je Gosposvetska cesta dokaz, da občina vztrajno sledi svoji strategiji in prometni politiki, ki zasleduje trajnostno mobilnost in zeleno Ljubljano.

Posadili 80 dreves

Kot je pojasnil Polutnik, so uredili dobrih 300 metrov ceste skupaj z Dalmatinovo, na območju pa so povečali površine za kolesarje in pešce. S tem so, kot je pojasnil, skušali doseči neko vrsto dobivanja. Projektant Boštjan Račič je dodal, da so na račun želje po dodatnih površinah za pešce, kolesarje in drevoreda, minimalizirali motorni promet, poskrbeli pa so tudi za prometno varnost.

Gosposvetsko bodo krasila drevesa, obeta pa se tudi 80 novih stojal za kolesa. Foto: Ana Kovač

Po celotni ureditvi so uredili tudi taktilne vode za slepe in slabovidne, na Dalmatinovi pa so dodali še kolesarsko stezo v smer, kjer je doslej ni bilo.

V sklopu pet milijonov evrov vrednega projekta so po Polutnikovih besedah posadili tudi 80 dreves, prav tako se na po celotni dolžini Gosposvetske in Dalmatinove ceste obeta še 80 stojal za kolesa.

Janković je ob ogledu prenovljene ceste pojasnil, da je ta s cestiščem urejena že mesec in pol in bi promet že lahko sprostili. A ker nova ureditev predvideva, da bo osebni avto lahko nadaljeval pot samo na Dalmatinovo, so se odločili počakati še na dokončanje slednje. Če bo vreme dopuščalo, bo vse skupaj odprto do ponedeljka ali torka, je napovedal župan.