Kako bo videti Gosposvetska cesta po prenovi? #foto

Po trimesečni zapori, ki je začasno ohromila promet v središču Ljubljane, bosta podobi Gosposvetske ceste in Dalmatinove ulice bistveno drugačni kot prej. Poglejte, kako bosta videti po prenovi.

Pogled z Dalmatinove ulice proti Celovški cesti Foto: Arhitekturni atelje Medprostor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V središču Ljubljane bosta zaradi rekonstrukcije od 3. aprila do predvidoma 30. junija 2018 za ves promet zaprti Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica do Miklošičeve ceste. Na severnem delu Slovenske ceste bo veljala spremenjena začasna prometna ureditev.

Taka bo tri mesece podoba zaprtih ulic v Ljubljani #video

Pogled s trga pred evangeličansko cerkvijo proti Dalmatinovi ulici Foto: Arhitekturni atelje Medprostor

Pogled izpred hotela Lev proti evangeličanski cerkvi Foto: Arhitekturni atelje Medprostor

Obeta se sprememba prometa

Od julija dalje pa bo podoba Gosposvetske in Dalmatinove precej drugačna. Gosposvetska bo sledila videzu Slovenske ceste, zasadili bodo obojestranski drevored, tlakovali trg pred evangeličansko cerkvijo ter na vseh pomembnih točkah, kot so križišča, prehodi in avtobusna postajališča, uredili taktilne oznake za slepe.

Na odseku med križiščem s Celovško cesto in Zupančičevo ulico je predvidena ukinitev enega voznega pasu v smeri središča, v nasprotni smeri pa ukinitev ločenega desnega zavijalnega pasu na Tivolsko cesto. S tem bomo dobili dodatne površine za pešce in kolesarje.

Dalmatinova ulica ob Metalki Foto: Arhitekturni atelje Medprostor

Na Dalmatinovi ulici bodo ohranili enosmerno ureditev. Z zoženjem voznih pasov bodo na severni strani ulice pridobili dodaten prostor za vzpostavitev kolesarske steze proti zahodu, med parkirnimi mesti pa je predvidena ureditev enostranskega drevoreda.

Pogled z Dalmatinove ulice v smeri Metalke in Miklošičevega parka Foto: Arhitekturni atelje Medprostor

Ste vedeli?

Pod Gosposvetsko cesto je eno od emonskih grobišč iz 4. stoletja, ko se je Ljubljana imenovala Emona. Lani poleti so med raziskovanjem prve polovice našli vrsto različnih grobov, v katerih so pokopani tako revnejši kot bogatejši Emonci, zdaj pa bodo raziskali še drugo polovico.

Emonsko grobišče na Gosposvetski: najdene skelete obravnavajo s kar največjo pieteto #foto