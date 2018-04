Začenja se trimesečna zapora Gosposvetske ceste in Dalmatinove ulice v Ljubljani

V središču Ljubljane bosta od danes do predvidoma 30. junija za ves promet zaprti Gosposvetska cesta in del Dalmatinove ulice do Miklošičeve ceste. Na Mestni občini Ljubljana si s tem obetajo hitrejše dokončanje del pri obnovi obeh ulic. Vsaj na začetku je pričakovati precejšnje dodatne prometne težave, zato pozivajo k strpnosti.

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Za pešce in kolesarje bodo vzpostavili koridorje ob gradbišču, ki jih bodo sproti prilagajali poteku del, oziroma bodo označili druge obhodne ali obvozne poti. Mestni avtobusi bodo vozili po spremenjenih trasah, več informacij je na spletnih straneh Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Na Tivolski cesti bodo uredili začasno avtobusno postajališče, tista na Gosposvetski cesti in Dalmatinovi ulici pa bodo v času zapore ukinili.

Križišče Slovenske in Gosposvetske ceste bo v tem času prevozno le za avtobuse LPP, kolesarje, intervencijska vozila in imetnike dovoljenj za Slovensko cesto. Tudi na severnem delu Slovenske ceste, na območju Bavarskega dvora, bo veljala spremenjena začasna prometna ureditev, po kateri bo izvoz mogoč le v smeri Tivolske ceste.

Foto: MOL

Gosposvetska po zgledu Slovenske

Poleg arheoloških raziskav, ki so jih delno že opravili, rekonstrukcija obsega prenovo vodovoda, kanalizacije, plinovoda, vročevoda in javne razsvetljave. Nova podoba Gosposvetske ceste bo sledila videzu Slovenske ceste, poleg tega bodo zasadili drevored, tlakovali trg pred evangeličansko cerkvijo ter na vseh pomembnih točkah, kot so križišča, prehodi in avtobusna postajališča, uredili taktilne oznake za slepe.

Na Dalmatinovi ulici bodo ohranili enosmerno ureditev. Z zoženjem voznih pasov bodo na severni strani ulice pridobili dodaten prostor za vzpostavitev kolesarske steze proti zahodu, med parkirnimi mesti pa je predvidena ureditev enostranskega drevoreda.

MOL poziva k strpnosti

Zaradi zapore je ob konicah pričakovati dodatne prometne težave na Bleiweisovi, Tivolski in Masarykovi cesti ter na križiščih Bleiweisov oz. Tivolske s Tržaško, Celovško in Dunajsko/Slovensko cesto.

Tega se zavedajo tudi na ljubljanski občini, zato v času del pozivajo k potrebni strpnosti in prilagodljivosti razmeram na terenu, k čemur po njihovih navedbah pripomore tudi premišljeno načrtovanje potovanja. Udeležence v prometu prosijo, da se na pot odpravijo pravočasno, preverijo aktualno stanje prometa in uporabijo obliko prevoza, primerno aktualnim razmeram.

Posel s prenovo Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in severnega dela Slovenske ceste sta sicer dobili družbi KPL in Hidrotehnik, ki sta oddali skupno ponudbo. Dela so nekoliko zamaknile zimske razmere.

Na občini so že pred časom napovedali, da bo izbrani izvajalec moral najprej prenoviti Gosposvetsko cesto, nato Dalmatinovo in v naslednji fazi še del Slovenske ceste na odseku med Gosposvetsko in Trdinovo ulico. Pred začetkom gradnje na drugem delu Gosposvetske ceste bo sicer moral počakati, da svoje delo tam končajo arheologi, ki so dela na Gosposvetski začeli že avgusta lani.