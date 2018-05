Gosposvetska cesta počasi dobiva končno podobo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dela na Gosposvetski cesti, ki je že od začetka aprila zaprta za ves promet, pospešeno potekajo prav vsak dan in cesta že kaže prve znake, kako bo videti že julija letos.

Do konca junija bo Gosposvetska zaprta za ves promet, nato pa se bo pešcem, kolesarjem in voznikov pokazala v novi podobi.

Kako pa je videti zdaj, po dveh mesecih pospešenih gradbenih del in arheoloških izkopavanj? Gosposvetska je že dobila prva drevesa, nekaj svetilk javne razsvetljave v LED-tehnologiji, ločena pasova za avtomobile in tlakovano pohodno površino, ki so jo nad koreninskim košem dreves utrdili z v peščeno podlago položenimi granitnimi kockami s peščenimi fugami.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Pri tem je en del ceste še vedno pod drobnogledom arheologov, ki so ponovno organizirali brezplačne vodene oglede po najdišču, saj je na tem delu eno od emonskih grobišč iz 4. stoletja, ko se je Ljubljana imenovala Emona.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Sicer pa je poleg Gosposvetske ceste do predvidoma 30. junija za ves promet zaprta tudi Dalmatinova ulica do Miklošičeve ceste. Na Dalmatinovi bodo ohranili enosmerno ureditev, z zoženjem prometnih pasov pa bodo na severni strani ulice pridobili dodaten prostor za vzpostavitev kolesarske steze proti zahodu.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač