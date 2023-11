Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sprva je veljalo, da se bo premier na delovno mesto vrnil preteklo sredo, vendar je po nasvetu zdravnikov ostal v bolniškem stažu do konca tedna.

Sprva je veljalo, da se bo premier na delovno mesto vrnil preteklo sredo, vendar je po nasvetu zdravnikov ostal v bolniškem stažu do konca tedna. Foto: Reuters

Predsednik vlade Robert Golob se je po uspešni operaciji dimeljske kile danes vrnil v službo. To pomeni, da ga podpredsednik vlade in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec ne nadomešča več, poroča portal N1.