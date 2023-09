Pregrešno drage otroške zabave: zneski letijo v nebo

Številni starši se ob praznovanju rojstnih dni otrok spopadajo z dilemo, kako organizirati praznovanje. Otroke bi povabili domov, pa nimajo dovolj prostora. Rešitev že leta ponujajo raznovrstne športne in kulturne ustanove, igralnice, lokali in drugi organizatorji, ki pa za takšno praznovanje včasih zahtevajo precej denarja. Nekateri starši na rojstnodnevne zabave otrok, mlajših od deset let, povabijo celo znane slovenske glasbenike, namesto pic in hamburgerjev pa se odločijo za jedi, ki jih pripravijo v prestižnih restavracijah. Velik poudarek je tudi na dekoraciji, za katero nekateri plačajo več sto evrov. Pri tem se postavlja vprašanje smiselnosti in primernosti takšnih zabav.

Razponi cen so sicer različni, a za marsikoga niti najcenejše ponudbe niso dostopne. Poleg tega ne gre le za vprašanje ekonomske zmožnosti, temveč tudi smiselnosti in zgleda, ki ga s plačevanjem in organizacijo takega dogodka dajemo otroku.

Zabave pod sto evri ni

Med ponudniki je mogoče zaslediti igralnice – pustolovske, športne in ustvarjalne z različnimi delavnicami –, ki sprejmejo od deset do 15, ponekod tudi 20 otrok, cene pa se začnejo pri stotih evrih. Med bolj priljubljenimi je igralnica WOOP!. "Glavnina rojstnodnevnih paketov v naši ponudbi se giba med 165 in 205 evri za deset otrok. To so tudi paketi, ki jih izbere največ naših slavljencev," so povedali v WOOP!.

Igralnica WOOP! ponuja tudi karting. Foto: Foto: WOOP!

Nekoliko dražje so rojstnodnevne zabave, organizirane v vodnih parkih in gostilnah. Te ponujajo rojstnodnevne pakete od dvesto do tristo evrov. "Imamo različne tematike, različne pakete, ki stanejo od 200 do 280 evrov. Paket vsebuje vabilo, dvourno animacijo, izbiro med dvema menijema s pijačo in torto ter fotografije v digitalni obliki. Cena velja za od deset do petnajst otrok," so svojo ponudbo predstavili v Gostilni Dobnikar. So pa marsikje, tako v gostilnah kot vodnih parkih, svojo ponudbo pripravljeni prilagoditi oziroma dopolniti, kar prinaša tudi višjo ceno. Uresničijo želje, kot so kino, skriti zaklad, pripravijo risane junake, učenje plesa, kuharske eksperimente in celo mešajo otroške koktajle.

Za mlajše otroke je zanimiva zabava z živalmi, ki jo prirejajo na različnih kmetijah in v živalskem vrtu. Ta spada med cenovno ugodnejše aktivnosti in stane od sto do dvesto evrov.

Najdražja paintball in karting, nekateri gredo še korak dlje

Med najdražje in pri najstnikih bolj priljubljene aktivnosti zagotovo spada paintball, kjer paketi za deset otrok stanejo od 250 do 500 evrov, igralnica WOOP! pa za podobno ceno, 550 evrov, ponuja tudi karting. Nekateri pa gredo še korak dlje, za rojstnodnevne zabave svojih otrok so pripravljeni odšteti tudi tisoč evrov in več. Na rojstnodnevne zabave otrok, mlajših od deset let, povabijo celo znane slovenske glasbenike, namesto pic in hamburgerjev pa se odločijo za jedi, ki jih pripravijo v prestižnih restavracijah.

V igralnici WOOP! pravijo, da večini staršev cena sicer predstavlja pomemben dejavnik pri izbiri rojstnodnevnega paketa, so pa seveda tudi starši, ki so pripravljeni odšteti precej velike količine denarja. "Občasno se pojavijo tudi specifične želje: od zelo specifičnih okrasitev prostora do celodnevnih dogodivščin v WOOP! za 30 otrok in povabila znanih slovenskih glasbenikov, ki slavljencu in njegovim povabljencem zapojejo na zabavi," so dodali.

Prestižna dekoracija za več sto evrov

Velik poudarek je tudi na dekoraciji. Zneski za dekoracijo na zabavi za rojstni dan so zelo različni, znašajo od 20 do 200 evrov, v redkih primerih tudi do 600 evrov. Največ starši za dekoracijo na otroških zabavah odštejejo za prvi in osemnajsti rojstni dan. Cenejša dekoracija vsebuje tematsko obarvane kozarce, krožnike, prtičke, svečke in kakšen napis, če gre za bogatejšo dekoracijo z baloni, napolnjenimi s helijem, loki iz balonov ali steno za fotografiranje, pa so zneski seveda višji, so navedli v trgovini Magic Shop.



Foto: Simon Plestenjak Ljubica Marjanovič Umek, profesorica razvojne psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, meni, da je organizacija zabav smiselna z vidika otrok, saj gre za aktivnosti, ki so za otroke zanimive, še toliko bolj pa so pozitivne, če gre za gibalne aktivnosti. Drugo pa je seveda, kako organizacija takšnih aktivnosti vpliva na razlikovanje v družbi.



"Nekateri to lahko plačajo, drugi ne morejo, na to pa seveda nimamo nobenega vpliva in mislim, da nihče ne more smiselnosti te dejavnosti ocenjevati z vidika tega, ali jo lahko vsi plačajo ali ne. Pričakovati, da bi v družbi, v kateri živimo, centri to ponujali zastonj, pa tudi ne gre," pravi Marjanovič Umekova.



Zabave doma so vse redkejše zaradi prostorske stiske oziroma nezmožnosti organizacije, kar poudarja tudi psihologinja. "Tako kot ne morejo vsi starši plačati takšnih aktivnosti, enako vsi starši ne morejo otrok povabiti domov, jih imeti doma in se z njimi ukvarjati. V zakup je treba vzeti, da imajo ljudje v družbi različno količino denarja," meni strokovnjakinja.



Kot nekoliko cenejšo, predvsem pa poučno različico Ljubica Marjanovič Umek predlaga praznovanje rojstnega dne v muzeju. "Vem, da rojstnodnevne zabave pripravljajo tudi muzeji in da so tam lahko zelo primerne aktivnosti za otroke, tako kot so lahko primerne kakšne gibalne aktivnosti." Muzejska ponudba rojstnodnevnih zabav stane od 150 do 200 evrov za skupino 15 otrok.



Foto: Simon Plestenjak Ljubica Marjanovič Umek, profesorica razvojne psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, meni, da je organizacija zabav smiselna z vidika otrok, saj gre za aktivnosti, ki so za otroke zanimive, še toliko bolj pa so pozitivne, če gre za gibalne aktivnosti. Drugo pa je seveda, kako organizacija takšnih aktivnosti vpliva na razlikovanje v družbi.

"Nekateri to lahko plačajo, drugi ne morejo, na to pa seveda nimamo nobenega vpliva in mislim, da nihče ne more smiselnosti te dejavnosti ocenjevati z vidika tega, ali jo lahko vsi plačajo ali ne. Pričakovati, da bi v družbi, v kateri živimo, centri to ponujali zastonj, pa tudi ne gre," pravi Marjanovič Umekova.

Zabave doma so vse redkejše zaradi prostorske stiske oziroma nezmožnosti organizacije, kar poudarja tudi psihologinja. "Tako kot ne morejo vsi starši plačati takšnih aktivnosti, enako vsi starši ne morejo otrok povabiti domov, jih imeti doma in se z njimi ukvarjati. V zakup je treba vzeti, da imajo ljudje v družbi različno količino denarja," meni strokovnjakinja.

Kot nekoliko cenejšo, predvsem pa poučno različico Ljubica Marjanovič Umek predlaga praznovanje rojstnega dne v muzeju. "Vem, da rojstnodnevne zabave pripravljajo tudi muzeji in da so tam lahko zelo primerne aktivnosti za otroke, tako kot so lahko primerne kakšne gibalne aktivnosti." Muzejska ponudba rojstnodnevnih zabav stane od 150 do 200 evrov za skupino 15 otrok.

Ob koncu je psihologinja dejala še, da morajo biti starši pri organizaciji rojstnodnevnih zabav pozorni na to, koga povabiti na zabavo. "Veliko bolj kot odločitev, ali izbrati te aktivnosti ali ne, se mi zdi pomembno, da se otroke nauči, da povabijo čim bolj različne otroke, da ne izključujejo otrok pri vabljenju. To se mi zdi pomembno sporočilo, da ne bodo povabili le tistih, ki so v tej družbeni mreži zelo visoko, in da ne rečejo 'ti so pa revni', otroka pa zato ne bodo povabili. To je poduk, ki se meni zdi bolj ključen kot to, ali si delež staršev lahko privošči to plačati," je sklenila Marjanovič Umekova.

Foto: Foto: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana Mateja Hudoklin.



Dodaja, da je, če je vse zgoraj našteto urejeno, popolnoma vseeno, ali starši otroku za rojstni dan doma spečejo torto, gredo skupaj na izlet ali pa priredijo veliko zabavo. "Stvar torej neposredno ne vpliva na to, kako se otroci razvijajo. Otroku se lahko posvečajo tako tisti, ki nimajo denarja, kot tisti, ki ga imajo," svoj pogled strne strokovnjakinja.



Foto: Foto: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana Mateja Hudoklin.

"S praznovanjem rojstnodnevnih zabav je enako kot z drugimi materialnimi stvarmi, ki jih starši kupijo otrokom – oblačili, pametnimi telefoni, tablicami. Če so stvari urejene tudi na drugih področjih – medsebojni odnosi, ustrezne spodbude, če je prisotno tisto, kar otrok potrebuje, da zdravo odrašča, če je deležen topline in pogovora –, je ta materialni vidik manj pomemben, drugo pa je, če je to za družino najpomembnejša stvar oziroma vrednota," meni specialistka klinične psihologije in direktorica Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Dodaja, da je, če je vse zgoraj našteto urejeno, popolnoma vseeno, ali starši otroku za rojstni dan doma spečejo torto, gredo skupaj na izlet ali pa priredijo veliko zabavo. "Stvar torej neposredno ne vpliva na to, kako se otroci razvijajo. Otroku se lahko posvečajo tako tisti, ki nimajo denarja, kot tisti, ki ga imajo," svoj pogled strne strokovnjakinja.

Pravi, da se je treba zavedati, da so si družine med seboj zelo različne. Nekatere so finančno dobro preskrbljene in jim takšno praznovanje ne predstavlja velikega zalogaja ali pa gre celo za družinsko tradicijo. Drugače je, če na zabavah niso družinski člani, temveč gre za rojstnodnevno zabavo s sovrstniki, ki lahko prihajajo iz socialno različno situiranih družin. Takrat, kot pravi Hudoklinova, je treba upoštevati socialna pravila, ki veljajo v določeni skupnosti. "Pri nas je hitro tako, da se počutimo dolžne, zato imamo občutek, da moramo vrniti v enaki meri. Ampak še vedno je bistvo v družini, v tem, kako gleda na to. Otroci se medsebojno opazujejo in razlike med družinami so in vedno bodo. Med sabo se primerjajo tudi brez takšnih zabav. Če se družine na tak način odločijo podpreti otroka, se morajo zavedati, da se bodo razlike med otroki lahko poglabljale."