Predsedniške volitve: kje je tekla penina in kje so se morali zadovoljiti s čipsom in vodo #video

Rezultate včerajšnjih predsedniških volitev so kandidati v krogu podpornikov pričakali v svojih volilnih štabih. Na eni strani prava gostija; volilni golaž, torta in penina, na drugi čips in voda. S čim vse so predsedniški kandidati Anže Logar, Nataša Pirc Musar, Milan Brglez, Vladimir Prebilič, Sabina Senčar, Janez Cigler Kralj in Miha Kordiš pogostili svoje podpornike, je preverila ekipa oddaje Planet 18 na Planet TV.

Anže Logar je rezultate prvega kroga predsedniških volitev pričakal v eni izmed ljubljanskih vinotek, kjer vina seveda ni manjkalo. Polni kozarci so bili tudi v Ruski dači, v štabu Nataše Pirc Musar, kjer so proslavljali uvrstitev v drugi krog. Pirc Musarjeva je za svoje podpornike sama spekla torto.

V štabu Milana Brgleza pa vzdušje ni bilo ravno prešerno, saj se skupni kandidat Gibanja Svoboda in SD ni uvrstil v drugi krog. Za čakajoče podpornike so v štabu poskrbeli s čipsom in praktičnimi darilci, in sicer žetoni za nakupovalne vozičke.

V štabu Sabine Senčar so postregli z volilnim golažem in kruhom z drožmi. Medtem so si v štabu NSi vidnejši predstavniki stranke na čelu s kandidatom Janeza Ciglerja Kralja čakanje na rezultate krajšali s skromnim narezkom, sadjem in vodo.