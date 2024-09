Zbrane goste je predsednica pozdravila z besedami slovenske pesnice pa tudi nekdanje taboriščnice iz Ravensbrücka Erne Muser in spomnila na trpljenje in globoke rane, ki so bile v času 2. svetovne vojne prizadejane družinam, nedolžnim staršem in njihovim otrokom.

Foto: STA

"Številni konflikti in vojne po svetu, kršitve človekovih pravic in svoboščin ter nedolžne žrtve nas vedno znova opominjajo, da na svetovnem parketu prepogosto prevladujejo ozki nacionalni interesi. Trdno sem prepričana, da zaradi civilizacijskih razlogov in zgodovinskih izkušenj preprosto ne smemo dopustiti zatona multilateralizma. To izjemno pridobitev mednarodnopravnega reda in dogovarjanja v mednarodnih odnosih moramo skrbno čuvati," je poudarila predsednica.

Foto: STA

Ob koncu slavnostnega nagovora se je Pirc Musar zbranim zahvalila za njihov prispevek h kulturi dialoga, nenasilja, strpnosti in spoštljivosti. "Vaše življenjske zgodbe, tovarištvo, odpuščanje in zanos so nam v navdih, saj ste pokazali, da je tudi v najtemnejših urah človeštva možno najti smisel in odpuščanje in predvsem upanje. In s tem ste vsak na svoj način prispevali k temu, da Slovenci nismo - če lahko parafriziram pisatelja Borisa Pahorja - 'ostali sužnji italijanskega in nemškega gospodstva'," je še poudarila.

"Vse vojne, vse bitke, vse fronte porojene iz pohlepa - po ozemlju, po moči, po slavi, nadvladi in denarju so nesmiselne in obsojene na poraz, le upor za pravo stvar, za svobodo, za dostojanstvo, za človekove pravice - je lahko zmagovit," pa je temeljno sporočilo organizatorja slovesnosti, Koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja pri ZZB za vrednote NOB Slovenije, Taboriščnega odbora Ravensbrück.

Foto: STA Foto: STA

Slovesnosti v Portorožu so se med drugim udeležili tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič, podpredsednica DZ Meira Hot, predsednik ZZB za vrednote NOB Marjan Križman, predsednica mestnega odbora ZZB Ljubljana Julijana Žibert, državna sekretarka v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar, državni sekretar na ministrstvu za razvoj in kohezijo Marko Koprivc.