Predlog vlade o priznanju Palestine bo obravnaval odbor DZ za zunanjo politiko

Sklep o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države je vlada soglasno sprejela v četrtek. Premier Robert Golob je ob tem pojasnil, da gre za priznanje Palestine v mejah iz leta 1967 oziroma v mejah, o katerih bi se vpleteni strani dogovorili v bodočem mirovnem sporazumu.

Opozicija je do predloga vlade kritična

Predlagatelji izredne seje DZ, poslanci vseh treh strank vladne koalicije, so v obrazložitvi zapisali, da je slovensko priznanje Palestine kot neodvisne in suverene države edina prava pot v podporo miru, stabilnosti in varnosti v regiji in rešitvi dveh držav.

V opozicijskih SDS in NSi so do predloga o priznanju Palestine kritični, češ da gre za predvolilno potezo pred evropskimi volitvami.

Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je ocenil, da priznanje Palestine dolgoročno škoduje slovenskim interesom ter v soočenju s premierjem Golobom na portalu N1 dal vedeti, da bodo poslanci SDS glasovali proti. V NSi sklepa po napovedih poslanca Jožefa Hrovata ne bodo podprli, a mu tudi ne bodo nasprotovali.

Doslej je Palestino priznalo 145 članic ZN

Za potrditev sklepa o priznanju Palestine je sicer v DZ potrebna navadna večina poslancev.

Doslej je Palestino priznalo 145 članic ZN, vendar med njimi ni večine zahodnih držav. V zadnjem mesecu so jo priznale Španija, Irska in Norveška ter še štiri karibske države.