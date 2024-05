Nataša Pirc Musar šokirala sorodnike Hamasovih talcev

Te dni je na obisku v Sloveniji izraelska delegacija, v kateri so tudi sorodniki Hamasovih talcev, ki so jih palestinski islamski skrajneži zajeli med terorističnim napadom, v katerem so 7. oktobra lani ubili več kot 1.200 ljudi in zakrivili številna posilstva.

Sorodnike žrtev so v Sloveniji sprejeli tudi politični predstavniki, med drugim predsednica države Nataša Pirc Musar, ki pa jih je s svojimi izjavami, kot so povedali po srečanju, neprijetno presenetila.

"To kaže, da je enostranska, ali da ne ve, kaj se dogaja."

"Vašo predsednico sem slišal reči, da so se težave na Bližnjem vzhodu začele, ko je Izrael leta 1948 razglasil svojo državo. Da so se vse težave začele z deklaracijo Izraela. To je rekla predsednica. To kaže, da je enostranska, ali da ne ve, kaj se dogaja. Ampak jaz mislim, da natančno ve. Mogoče gre za politične interese. Ne vem," nam je povedal Hosea Haggai, čigar brata Gada Haggaija in njegovo ženo Judith Weinstein so Hamasovi islamski skrajneži ubili, njuna trupla pa odpeljali v Gazo.

Hosea Haggai je 7. oktobra lani izgubil brata in svakinjo. Kje sta njuni trupli, še danes ne ve. Foto: Bojan Puhek

"Bili smo šokirani."

"Ko smo srečali predsednico Slovenije, je ena od družin povedala, da je njihov sin živ in da bi ga morali rešiti. Vprašala je: 'Kako veste, da je živ. Ste govorili z njim?" Bili smo šokirani, ker smo videli, da ne pozna podrobnosti, da Hamas zadržuje talce, ki nimajo nikakršnih pravic, da ne moremo govoriti z njimi, ker Hamas ne pusti, da bi kogarkoli kontaktirali, da bi lahko vedeli v kakšnem stanju je. Dobro je, da smo prišli, saj je po srečanju z nami razumela, da je situacija veliko hujša, kot je vedela pred tem," je po srečanju s predsednico povedala Hagit Chen, mati ubitega izraelskega vojaka, čigar truplo so teroristi prav tako odpeljali v Gazo.

Hagit Chen je po hamasovem napadu ostala brez sina. Foto: Bojan Puhek

Kaj pravijo v uradu predsednice?

Predsednico republike smo vprašali, ali drži, da je na srečanju s sorodniki talcev izjavila, da so se težave na Bližnjem vzhodu začele, ko je Izrael leta 1948 razglasil svojo državo, in kako odgovarja na očitke sorodnikov, da so bile njene izjave enostranske ter da ne pozna dogajanja na Bližnjem vzhodu

Iz njenega urada so nam poslali naslednji odziv:



"Predsednica republike je v kratkem srečanju izrazila stališče, ki je jasno in razvidno iz novice, objavljene na spletni strani, in njenih dosedanjih in zelo konsistentnih izjav. Srečanje je bilo izraz predsedničinega sočutja s stisko svojcev talcev, pri čemer je ponovno nedvoumno obsodila napad terorističnega gibanja Hamas na Izrael, obsodila pa je tudi grobe kršitve mednarodnega prava v Gazi, kjer je v nesprejemljivih napadih na civilno prebivalstvo umrlo že več kot 15.000 nedolžnih otrok. Stališče predsednice republike glede priznanja Palestine pa je prav tako jasno in javno znano. Namen tega sprejema ni bil pogovor o tej temi, saj ni šlo za političen sprejem oz. obisk, temveč za priložnost, da svojci talcev delijo svoje zgodbe. Zlorabo izraženega sočutja in sprejema talcev v očitno politične namene v Uradu predsednice Republike Slovenije ocenjujemo kot nedopustno in nedostojno."