Onesnaženost morja: "Napočil je skrajni čas za akcijo"

Predstavnik Zelene akademije oz. Green Academy Jure Orel je ob robu današnje predstavitve projekta ocenil, da je glede na stopnjo onesnaženosti morij napočil skrajni čas za akcijo.

Konkretno bodo z 20-metrsko jadrnico, poimenovano CleanSport One, ki so jo tudi že preimenovali v "predavalnico na morju", osveščali splošno populacijo o problematiki onesnaževanja in odgovorne rabe morja. Poudarek bo na mladini, od šolarjev in dijakov do študentov, zaradi česar so že pristopili do nekaterih koprskih šol.

Na t.i. eko dnevih bodo mladi najprej spoznavali in pomagali pri čiščenju dela morske obale, je navedel Orel. Nadalje pa bodo na jadrnici dobili dodatne informacije o tem, kako lahko "vsak posameznik pripomore k temu, da bomo čez dvajset let imeli vsaj tako čisto morje, kot ga imamo zdaj".

Odličen odziv šol

Dosedanji odziv šol je bil odličen, s programom za šole pa bodo začeli v prihodnjem šolskem letu. Programi na eko dnevih bodo tudi prilagojeni starosti udeležencev, vse aktivnosti pa bodo brezplačne.

K izvedbi programa je kot glavni sponzor prispevala tudi Luka Koper, sicer pa si Orel v prihodnje nadeja sodelovanja tako z raznimi društvi kot institucionalnimi partnerji, prisotni pa bodo tudi na raznih dogodkih kot npr. tednu mobilnosti.

Navdušenje nad projektom je izrazila ravnateljica Srednje ekonomsko-poslovne šole Breda Švara, ki je ob tem izpostavila pomen tovrstnega izkušenjskega učenja. Ravnatelj Osnovne šole Koper Anton Baloh pa je izrazil željo, da bi bili v prihodnje tovrstne izkušnje deležni vsi otroci v Mestni občini Koper in tudi širše.