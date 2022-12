Pred drugim krogom županskih volitev danes volilni molk

Za kršitve volilnega molka so predvidene globe, ki za posameznika znašajo do 250 evrov, za organizatorja volilne kampanje pa do 3000 evrov.

Prijave domnevnih kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba ministrstva za notranje zadeve. Danes do 7. ure zjutraj in v noči na nedeljo od 19. do 7. ure lahko državljani morebitne kršitve sporočajo na telefonsko številko 080 12 00. Danes in v nedeljo čez dan, torej od 7. do 19. ure, pa bo kršitve volilnega molka mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.

V 165 od 212 občinah so sicer župane izvolili že na volitvah 20. novembra, v 47 občinah pa nihče od županskih kandidatov takrat ni dobil več kot 50-odstotne podpore in je potreben drugi krog. V njem se bosta pomerila kandidata, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov.

Drugi krog bo tako v nedeljo potekal tudi v šestih od 12 mestnih občin.

Kot so sporočili z ministrstva za javno upravo, bo v nedeljo po vsej državi odprtih 928 volišč, glasovalo bo lahko 490.639 volilnih upravičencev. Ponekod bodo potekale tudi naknadne ali ponovne volitve v občinske svete ter svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.