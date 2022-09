Pozor: v Piranu zaradi hollywoodskih zvezd občasno zapiranje ulic

V Piranu danes začenjajo snemati prizore ameriškega akcijskega filma, zaradi česar se bodo do 4. oktobra vrstile občasne zapore ulic. Občina Piran ne daje nobenih informacij, saj so do konca snemanja poslovna skrivnost. A jasno je, da gre za film Our Man from Jersey (Naš človek iz Jerseyja) s Halle Berry in Markom Wahlbergom v glavnih vlogah.

Občina Piran je pred tednom pozvala prebivalce, da pokažejo "zvrhano mero razumevanja in podporo". Po mestnem jedru bodo namreč v prihodnjih dveh tednih zaradi snemanja nevarnih kaskaderskih prizorov občasno zapirali promet.

Do četrtega oktobra informacije o snemanju ostajajo skrivnost

Kaj bo Piran dobil v zameno za to, bodo sporočili po 4. oktobru, obljubljajo na občini. Kot pravijo, jih do takrat pogodba zavezuje, da ne izdajo ničesar. Neuradno pa so informacije že nekaj časa v javnosti tudi zato, ker je številčna filmska ekipa v Piran prispela iz bližnjega Trsta.

Britanski režiser Julian Farino za spletno platformo Netflix ustvarja akcijski triler z naslovom Our Man from Jersey. V glavnih vlogah igrajo Halle Berry, dobitnica oskarja za glavno žensko vlogo leta 2002, J. K. Simmons, dobitnik oskarja za najboljšo stransko vlogo leta 2015, in Mark Wahlberg, ki je prejel nominacijo za zlati kipec. V filmu igrajo še Jackie Earle Haley, Jessica De Gouw in Adewale Akinnuoye-Agbaje.

Najeli veliko število statistov

Produkcijska hiša Pakt media je najela veliko število statistov. Skupaj naj bi v Piranu pri snemanju sodelovalo približno 1.200 ljudi.

Filmska ekipa je najela velik del parkirišča Fornače, šlo naj bi za približno 200 mest. Za stanovalce naj bi plačali celo nadomestna parkirišča v sosednji garažni hiši. Ustvarjalci so zapolnili tudi elitne turistične nastanitve v Piranu in Portorožu.

Popolne zapore posameznih ulic bodo predvidoma trajale po 15 minut. Na Cankarjevem nabrežju, Kidričevem nabrežju in Dantejevi ulici bodo filmske ekipe dejavne med 10. in 18. uro, na drugih ulicah in trgih pa med 8. in 18. uro. Ob koncih tedna ne bodo delali.