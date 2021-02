Poziv uglednih Slovencev: To je ta trenutek edina odgovorna rešitev

"Nova politična kriza ali pa odhod na že četrte zaporedne predčasne volitve v teh razmerah nista in ne moreta biti rešitev. Prepričani smo, da je ta trenutek edina odgovorna rešitev v družbenem premirju in iskrenem prizadevanju vseh strani za sodelovanje," poudarja skupina uglednih Slovenk in Slovencev.

40 uglednih Slovenk in Slovencev je podpisalo poziv k družbenemu premirju in sodelovanju , v katerem pozivajo "slovensko politiko, medije in mnenjske voditelje k umiritvi strasti, preseganju delitev in skupnemu reševanju velikih izzivov, ki so pred nami".

Podpisniki pisma ugotavljajo, da smo ena redkih evropskih držav, kjer politika, osrednji mediji in z njimi celotna družba ne nastopajo proti pandemiji enotno. Slovenski javni prostor nam, kot poudarjajo, vsak dan znova dokazuje, da je boj za oblastne, gospodarske in druge privilegije pomembnejši od skupnega boja za življenja ter blagostanje državljank in državljanov. Tako smo po njihovih besedah že vrsto mesecev priča politični, medijski in poulični gonji, ki v ničemer ne prispeva k uspešnejšemu spopadanju s pandemijo ter njenimi ekonomskimi, socialnimi in duševnimi posledicami.

"Zaskrbljujoče je podpihovanje nezaupanja v varnost cepiv zoper covid-19 in spodkopavanje ukrepov za zajezitev pandemije, ki so v takšni ali podobni obliki v veljavi domala po vsej Evropi. Na področju boja proti pandemiji so bile storjene tudi napake, a bo za podrobno analizo in iskanje odgovornosti dovolj časa, ko bo nevarnost mimo. Politika, še posebej vladajoča, bo zanje odgovarjala volivcem. Za morebitno korupcijo in vojno dobičkarstvo bodo vpleteni odgovarjali na sodiščih. Svoje odgovornosti pa se morajo zavedati tudi tisti, ki iz ozadja ali ospredja vzpodbujajo neodgovoren odnos do ukrepov in cepljenja, kar vodi v dodatno trpljenje ljudi in še večjo preobremenjenost zdravstvenega sistema," opozarjajo.

"Pred Slovenijo so štirje veliki projekti"

"Ni dvoma, da je v demokraciji kritika oblasti legitimna in celo nujna. Prav tako je boj za oblast nekaj povsem normalnega, če se odvija znotraj ustavnih okvirov. A še bolj legitimno, normalno in celo nujno je, da v današnjih izrednih razmerah vsi skupaj na prvo mesto postavimo sodelovanje v dobro državljank in državljanov. Prav zato smo prepričani, da je nastopil skrajni čas za umiritev strasti in strnitev vrst," so zapisali in dodali:

"Pred Slovenijo so namreč štirje veliki projekti, ki bodo vzeti kot celota terjali najširše družbeno soglasje, podčrtano z našo skupno vrhovno vrednoto človekovega dostojanstva. Gre za dokončanje boja zoper pandemijo, gospodarsko okrevanje, predsedovanje Svetu Evropske unije in prenovo volilnega sistema v skladu z odločbo ustavnega sodišča iz leta 2018. Politično stabilnost in sodelovanje vseh strani za doseganje teh ciljev terja tudi spomin na tisoče umrlih s covid-19."

Ta teden je predsednik republike Borut Pahor predsednikom parlamentarnih strank poslal vabilo na srečanje, na katerem bi stranke, "ne glede na to, kdo je v vladi in kdo v opoziciji, dosegle neke vrste strinjanje o osredotočanju na spopad z epidemijo, pa tudi o okrevanju po njej in o predsedovanju Svetu Evropske unije". Foto: STA

"Zdaj pravi trenutek za strateški razmislek"

Izpostavljajo, da so pred nami dolga leta gospodarskega okrevanja in da bo uspešnost držav pri izhodu iz pandemije določala njihovo blagostanje še leta, morda desetletja. Slovenija je bila sicer, kot pojasnjujejo, po zaslugi pravočasnih in učinkovitih ukrepov vlade uspešnejša pri ohranjanju gospodarske aktivnosti in delovnih mest od povprečja EU, kar se odraža tudi v obliki zelo ugodnih mednarodnih bonitetnih ocen in zadolževanja države po negativnih obrestnih merah, a kljub temu po njihovih besedah ni izključeno, da je najtežje obdobje krize in z njo povezanih socialnih stisk šele pred nami.

"Če se okrevanja ne bomo lotili s skupnimi močmi, premišljeno in s pripravljenostjo na spremembe, bomo izgubili nove generacije mladih, ki se bodo še naprej množično izseljevale v bolj urejene, konkurenčne in uspešne države," so prepričani, zato svarijo, da je zdaj pravi trenutek za strateški razmislek o tem, kako prenoviti gospodarske, socialne, zdravstvene, pravne in preostale temelje naše države tako, da bo Slovenija lahko postala ena najrazvitejših in najmodernejših držav na svetu.

"Slovenija sodi v svetovni vrh"

"Pred nami so torej odločilni meseci in leta za prihodnost naše države. Če bomo v boju proti pandemiji enotni tako, kot smo bili pred tridesetimi leti, bodo rešena številna življenja, pot v normalnost pa bo mnogo krajša. Če bomo sposobni izkoristiti trenutno krizo za korenito prenovo iztrošenega ekonomskega modela, se bo Slovenija končno lahko prebila tja, kamor tudi sodi – v evropski in svetovni vrh. Prav tako bomo lahko z uspešnim predsedovanjem Svetu EU dolgoročno okrepili ugled in vpliv naše države v mednarodnem okolju," pojasnjujejo.

To so po mnenju podpisnikov poziva veliki in zgodovinski cilji, ki terjajo politično in družbeno zrelost ter odgovornost, "zato je skrajni čas, da se vsi na čelu s političnimi, medijskimi in mnenjskimi voditelji zresnimo in osredotočimo na skupno reševanje velikih izzivov, ki so pred nami. Od predsednika vlade in ostalih predstavnikov koalicije pričakujemo, da bodo pri upravljanju države upoštevali širše družbene potrebe in ne samo interesov svojih volivcev. Vladajoča politika mora narediti več, da k sodelovanju pritegne drugo stran, opozicija pa mora prihodnje ponudbe za sodelovanje presojati dobronamerno in državotvorno."

"Nova politična kriza ali volitve nista rešitvi"

Od političnih predstavnikov prav tako pričakujejo, da se vzdržijo brezplodnih provokacij, dnevnih političnih igric in pregrevanja starih zamer: "Nenehno rušenje vlade ne more biti cilj, ki posvečuje vsa sredstva. Tudi socialna omrežja ne bi smela služiti kot sredstvo političnega komuniciranja, s katerim se spodbujajo konflikti, žali ljudi in poglablja razdor v družbi. Slovenija si na najbolj odgovornih mestih zasluži državnike, ki bodo državo vodili s svojim zgledom. Vsi, ki soustvarjajo slovenski javni prostor, pa naj pri svojem delu in javnih izjavah spoštujejo načela zmernosti, resnicoljubnosti in strpnosti."

"Slovenija namreč bolj kot kdajkoli potrebuje operativno in odgovorno vlado, opozicijo, ki je kritična, a konstruktivna, in medije, ki so profesionalni in pluralni. Nova politična kriza ali pa odhod na že četrte zaporedne predčasne volitve zato v teh razmerah ni in ne more biti rešitev. Prepričani smo, da je ta trenutek edina odgovorna rešitev v družbenem premirju in iskrenem prizadevanju vseh strani za sodelovanje na področju boja proti pandemiji, gospodarskega okrevanja in predsedovanja Svetu EU," so sklenili.

Poziv so podpisali:

1. mag. Mark Boris Andrijanič

2. dr. Matej Avbelj

3. dr. Jernej Buzeti

4. mag. Matej Beltram

5. Franjo Bobinac

6. dr. Anže Burger

7. Božo Černila

8. Nevenka Črešnar Pergar

9. dr. Peter Gregorčič

10. dr. Miro Haček

11. dr. Romana Jordan

12. dr. Gorazd Justinek

13. mag. Gorazd Kalan

14. dr. Jurij Matija Kališnik

15. Miha Lavtar

16. dr. Jernej Letnar Černič

17. dr. Igor Masten

18. dr. Robert Masten

19. dr. Aleš Maver

20. Andrej Mertelj

21. dr. Blaž Mrevlje

22. dr. Kristijan Musek Lešnik

23. dr. Marko Noč

24. Marko Pavlišič

25. dr. Mark Pleško

26. dr. Simon Podnar

27. dr. Andreja Poljanec

28. mag. Tanja Porčnik

29. Federico V. Potočnik

30. Matej Potokar

31. Rok Ravnikar

32. dr. Janez Šušteršič

33. dr. Žiga Turk

34. dr. Matej Tušak

35. Žiga Vavpotič

36. dr. Samo Vesel

37. Marko Voljč

38. dr. Andrej Vranič

39. Aleksander Zalaznik

40. Krištof Zevnik

K dialogu pozval tudi predsednik republike Borut Pahor

Pred dnevi je predsednik republike Borut Pahor predsednikom parlamentarnih strank poslal vabilo na srečanje, na katerem bi stranke, "ne glede na to, kdo je v vladi in kdo v opoziciji, dosegle neke vrste strinjanje o osredotočanju na spopad z epidemijo, pa tudi o okrevanju po njej in o predsedovanju Svetu Evropske unije".



Predsednik LMŠ Marjan Šarec, vodja Levice Luka Mesec in predsednik DeSUS Karl Erjavec so v odzivu na vabilo poudarili, da se srečanja ne želijo udeležiti, Tanja Fajon (SD) in Alenka Bratušek (SAB) pa sta vabilo sprejeli. Pahorjevo potezo so pozdravili tudi v NSi, predsednik SNS Zmago Jelinčič pa je ta teden že bil na sestanku s Pahorjem.



Predsednik vlade Janez Janša (SDS) je vabilo Pahorja na pogovor ocenil kot povsem dobronamerno in skrajno nevtralno.