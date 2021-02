Premier Janez Janša je v petek dejal, da se bodo morali poslanci DeSUS do srede, ko je sestanek koalicije, izreči, ali sodelujejo z vlado ali so klasična opozicija "brez kadrovskega razreza v vladi glede na koalicijsko pogodbo". Navedel je, da o razmerju sil in podpori vladi ne odločajo neposredno organi strank, ampak poslanci v parlamentu in da stališče vseh članov poslanske skupine DeSUS glede tega še ni jasno, spominja STA.

Ko se bodo izrekli, bo Janša predlagal novega ministra za zdravje. Če poslanci DeSUS vlade ne bodo podpirali, bo po Janševih besedah odprto tudi vodenje kmetijskega resorja. Minister za kmetijstvo iz vrst DeSUS namreč tudi po izstopu DeSUS iz koalicije ostaja na funkciji, medtem ko je Tomaž Gantar z mesta ministra za zdravje odstopil.

Jurša se težko vidi v ekstremni opoziciji

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša v petkovi izjavi za STA zaključkov ni želel napovedovati, je pa pojasnil, da se v kateremkoli mandatu težko vidi v ekstremni opoziciji.

Po mnenju poslanca Branka Simonoviča bi, potem ko je njihov predsednik Karl Erjavec umaknil soglasje h kandidaturi za predsednika vlade in se je postopek konstruktivne nezaupnice ustavil, poslancem DeSUS kazalo iti v konstruktivno opozicijo, v kateri si bodo prizadevali za uresničevanje strankinega programa. Simonovič predloga konstruktivne nezaupnice sicer ni podpisal.

Veliko je bilo ugibanj tudi o tem, da utegnejo nekateri poslanci DeSUS kot opozicija z vlado podpisati sporazum o sodelovanju, a se uradno o tem ne izrekajo, še piše STA.