Janša: DeSUS naj se do srede odloči, ali je z nami ali ne #video

Med možnimi začasnimi menjavami na čelu zdravstvenega resorja se je v zadnjih dneh omenjalo obrambnega ministra Mateja Tonina. Janša je dejal, da je bil Tonin po odstopu nekdanjega ministra Tomaža Gantarja iz vrst DeSUS res v igri za novega zdravstvenega ministra.

Kot je povedal, so v koaliciji nato sprejeli odločitev, da najprej sam začasno prevzame zdravstveni resor, potem pa predlaga novega ministra za zdravje. Dejal je, da pri tem trenutno čaka na odločitev poslancev DeSUS.

"Status oziroma pozicija poslanske skupine DeSUS je glavni razlog, da v državni zbor do zdaj še nisem predlagal novega ministra ali ministrice. To zadevo želimo rešiti z enim korakom. V primeru, da poslanska skupina DeSUS večinsko več ne podpira vlade, je potem v zraku tudi ministrstvo za kmetijstvo, ki po koalicijski pogodbi pripada tej stranki oziroma poslanski skupini.

Minister (Jože Podgoršek, op. a.) in poslanci DeSUS se morajo do srede prihodnjega tedna odločiti, ali bodo sodelovali z vlado ali pa bodo klasična opozicija," je pojasnil Janša.

Premier: Vlada ne blokira vpisa na fakultete

Foto: Ana Kovač

Vlada še ni podala soglasja k razpisu za vpis v študijske programe, s čimer je po oceni ŠOS posegla v visokošolsko avtonomijo. Po mnenju vodstva ljubljanske univerze bi bil vpis na fakultete lahko ogrožen, kar pa je premier Janez Janša zanikal. Kot je navedel, je gradivo strateške narave, pred vlado pa ga mora obravnavati pristojni odbor.Tudi na današnji novinarski konferenci je premier poudaril, da ne drži, da bi vlada blokirala soglasje k razpisu za vpis na fakultete. Pojasnil je, da vlada te točke ni obravnavala. Ministrstvo za izobraževanje je namreč gradivo poslalo nekaj dni nazaj in ni bilo časa niti, da bi ga obravnaval pristojni odbor vlade.Ker predloga še niso obravnavali, ne vedo, ali je dober ali slab. Gre pa po Janševih besedah za strateške odločitve in "nima smisla, da se teh odločitev lotevamo tako, kot so se jih že včasih naši predhodniki v preteklosti in smo potem ustvarili na tisoče mladih brez možnosti zaposlitve tako v Sloveniji kot okviru skupnega evropskega trga". STA