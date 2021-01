Epidemija se ne umirja. Kaj bo povedal Janša? #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik vlade in začasni minister za zdravje Janez Janša bo na novinarski konferenci ob 13. uri spregovoril o stanju epidemije bolezni covid-19 v državi in o drugih aktualnih temah. Epidemiološke razmere so se v zadnjih dneh ponekod po državi nekoliko poslabšale. Novinarsko konferenco predsednika vlade v živo spremljamo na Siol.net.