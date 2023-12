Na območju Kranja je ponoči zagorelo v zapuščenem objektu, v katerem naj bi živeli brezdomci. Iz objekta so evakuirali devet odraslih oseb, ki v požaru niso bile poškodovane. Za njihovo namestitev je v nadaljevanju poskrbela civilna zaščita, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Po navedbah uprave za zaščito in reševanje je zagorelo na Stari cesti v Kranju. Gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj ter prostovoljnih gasilskih društev Kranj-Primskovo, Britof in Kokrica so iz objekta rešili devet oseb, požar pogasili in opravili meritev prisotnosti nevarnih plinov. Reševalci nujne medicinske službe Kranj pa pomagali osebi, ki se je nadihala dima.

Kot so zapisali na kranjski policijski upravi, so policiste o požaru obvestili v sredo okoli 23.30. Policisti so kraj zavarovali in opravljajo ogled. Vzrok požara in materialna škoda še nista znana.

O vseh ugotovitvah bodo policist obveščali pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.