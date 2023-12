V cerkvici zagorele jaslice, nastala večja materialna škoda

V cerkvici v naselju Podgorci v okolici Ormoža so v ponedeljek okoli 10. ure zagorele jaslice. Policisti so z ogledom ugotovili, da je do požara prišlo zaradi pregretja lučk v jaslicah. Na opremi in notranjosti objekta je nastala materialna škoda za okoli 30 tisoč evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.