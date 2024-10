Povprečna plača za avgust nižja od julijske

Glede na lanski avgust je bila plača v letošnjem osmem mesecu v bruto znesku nominalno višja za 5,8 odstotka, realno pa za 4,7 odstotka.

Povprečna bruto plača za avgust se je v primerjavi s plačo za julij v javnem sektorju znižala za 1,8 odstotka, v zasebnem sektorju pa za 0,7 odstotka. V institucionalnem sektorju država, ki je del javnega sektorja, je bila nižja za 2,3 odstotka.

V energetiki prejeli največ

V povprečju so najvišjo bruto plačo prejeli v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (3.520,05 evra). Na tem področju dejavnosti se je povprečna plača v primerjavi s plačo za julij tudi najbolj zvišala, in sicer za 4,9 odstotka. Kot so zapisali na statističnem uradu, je zvišanje predvsem posledica višjih izrednih izplačil.

Po drugi strani je bila povprečna bruto plača najnižja v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (1.758,42 evra).