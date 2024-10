Funkcionarjem in direktorjem višje plače, a niso vsi zadovoljni

Generalni direktor UKC Ljubljana bo ob dokončni realizaciji plačne reforme tako prejel 8.072 evrov bruto osnovne plače, kar je 61- odstotni dvig, medtem ko bo vodja osrednjega mariborskega kliničnega centra za svoje delo imel 7.837 evrov bruto osnove, kar predstavlja 56 odstotkov več.

Višjih plač bodo deležni tudi direktorji vladnih služb, javnih zavodov in agencij. Nekateri direktorji bodo dobili tudi do 67-odstotno povišico, zlasti tisti, ki vodijo najmanjše občinske uprave. Medtem direktorji največjih občinskih uprav ne skrivajo nezadovoljstva. Glede na odgovornost, ki jo nosijo, naj bi si želeli višjih plač.

Manjšim več kot velikim

Nezadovoljni naj bi bili tudi direktorji in ravnatelji v javnem sektorju na državni in lokalni ravni, ki se jim plače v preteklem desetletju niso dvignile, zato menijo, da se bodo z reformo mnogim plače le uskladile z inflacijo zadnjih 16 let. Predlogu očitajo tudi nesorazmerje pri oblikovanju nove lestvice, saj naj bi bili direktorji najmanjših centrov za socialno delo uvrščeni višje od direktorjev najmanjših domov za starejše.

Od 43 do 46 odstotkov višje plače bodo imeli tudi načelniki upravnih enot, pri čemer bodo podobno kot v javnih zavodih vodje manjših deležni večjega dviga kot v večjih, z izjemo načelnikov v Ljubljani in Mariboru.

Plače se bodo direktorjem domov za starejše zvišale med 43 in 53 odstotki, vendar vodjem manjših domov bolj kot direktorjem večjih domov. Podobno velja tudi za direktorje centrov za socialno delo, ki pa se jim bodo plače dvignile za od 37 do 44 odstotkov.

Večer poroča tudi o spremembah pri uvrstitvah splošnih bolnišnic. Predlog plačnega sistema izloča bolnišnice v Murski Soboti, Celju in Novem mestu, katerih vodje bodo uvrščeni za en oziroma dva plačna razreda višje kot direktorji drugih splošnih bolnišnic, ki bodo sicer imeli od 38 do 49 odstotkov višje plače.

Ljubljanski rektor uvrščen višje kot kolega iz Maribora in Kopra

Po plačni prenovi naj bi bil rektor ljubljanske univerze uvrščen v 64. plačni razred, mariborske v 62., rektorica koprske univerze pa v 60. plačni razred, s čimer se zadnja ne strinjata.

Moti ju tudi, da so bili iz pogajalskega procesa povsem izločeni, vsi skupaj pa naj se tudi ne bi strinjali z uvrstitvijo tajnikov na novo plačno lestvico, poleg tega, da da so uvrščeni v različne plačne razrede.

Za dobra dva tisočaka bruto se so zvišale tudi plače generalnemu direktorju policije, načelniku generalštaba Slovenske vojske, direktorjem Fursa, zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zavoda za zdravstveno zavarovanje. Za približno tretjino višje plače bodo imeli tudi glavni inšpektorji, direktorjem občinskih javnih skladov, zavodov in agencij pa se obeta od 28- do 40-odstotni dvig.