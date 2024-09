Vlada naj bi potrdila predlog proračunov za prihodnji dve leti

Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Njuno pripravo je začela že pred časom in kot je na začetku poletja povedal podpredsednik vlade Matej Arčon, bosta zagotovila potrebna sredstva za uresničitev najpomembnejših koalicijskih zavez in izvedbo vseh napovedanih bistvenih reformnih dejavnosti.

Vlada je postopke za pripravo predlogov proračunov za prihodnji dve leti začela v drugem tednu maja. Sprejela je okvirni razrez proračunskih odhodkov po posameznih področjih, nato je steklo usklajevanje odhodkov s proračunskimi porabniki.

Kot je takrat povedal finančni minister Klemen Boštjančič, bosta proračuna sledila srednjeročnemu cilju vzdržnosti javnega dolga in ohranjanja javnofinančnega primanjkljaja pod mejo treh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP). Za leto 2025 je primanjkljaj predviden pri 2,7 odstotka BDP, v 2026 pa pri 2,5 odstotka BDP.

Zgornje meje izdatkov vseh proračunskih uporabnikov so ob tem že določene: za leto 2025 v skladu z odlokom o okviru za pripravo proračunov vseh štirih javnih blagajn ne smejo preseči 17,09 milijarde evrov, za leto 2026 pa ne 17,12 milijarde evrov. V ospredju bodo ostali ukrepi za odpravo posledic lanskih poplav in ukrepi za krepitev rasti ter razvoja gospodarstva, je povedal Boštjančič.

Proračun za leto 2025 je DZ skupaj z letošnjim že sprejel novembra lani, vlada bo tako danes pripravila predlog njegovih sprememb ter mu priložila še predlog proračuna za leto 2026.

Danes tudi o novem plačnem zakonu za javni sektor

Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Zakon so v pogajanjih med vlado in sindikati skoraj v celoti uskladili ter v torek podpisali izjavo o stopnji usklajenosti. Za dosego cilja, ki je vstop v prenovljen plačni sistem s 1. januarjem 2025, pa vlado in sindikate čaka še kar nekaj dela.

Tako na vladni kot sindikalni strani so po torkovem podpisu izrazili zadovoljstvo in izpostavili, da gre za največjo prenovo sistema plač v javnem sektorju v zadnjih 15 letih ter da je že bilo opravljenega veliko dela. Obenem pa so opozorili, da še niso na cilju. Skleniti morajo še kolektivne pogodbe, s katerimi bodo med drugim določene nove, višje uvrstitve delovnih mest, kar je za javne uslužbence bistvenega pomena.

V sam zakon je vključena nova plačna lestvica in tudi plače funkcionarjev, ki niso bile predmet usklajevanj s sindikati. Finančni minister Klemen Boštjančič pa je v torek napovedal, da bodo za vladne funkcionarje predlagali, da se njihove plače ne uskladijo do naslednjega mandata.

Zvišanje jamstva za bančne vloge

Vlada bo na seji med drugim obravnavala tudi predlog novele zakona o sistemu jamstva za vloge, s katerim zvišuje ciljno raven sklada za jamstvo vlog oziroma obsega sredstev, s katerimi mora sklad razpolagati do konca leta 2030. "S tem bomo prispevali k zmanjšanju tveganj v primeru stečaja banke ali hranilnice in ohranjanju zaupanja javnosti v stabilnost in trdnost bančnega sistema," so pojasnili v sporočilu o seji vlade.

Prav tako je na dnevnem redu predlog sprememb zakona o nadzoru državne meje. Predlagane spremembe sledijo dejstvu, da policija s 1. januarjem 2023 ne opravlja več mejne kontrole na kopenskih mejah s sosednjimi državami in da je uveden začasni ponovni nadzor na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Ureja tudi finančno nadomestilo občinam zaradi uvedbe začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah, so še pojasnili.