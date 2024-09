Golob Janšo obtožuje zavlačevanja in oviranja dela vlade

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je v prvem komentarju zapletov glede imenovanja slovenskega kandidata oziroma kandidatke za evropskega komisarja opozicijo obtožil nepotrebnega zavlačevanja in oviranja dela vlade. Pri tem je mislil na napovedi iz vrst stranke SDS Janeza Janše, da ne bodo sklicali seje parlamentarnega odbora za evropske zadeve, dokler njegov predsednik Franc Breznik ne prejme pisnih pojasnil o razlogih za odstop Tomaža Vesela od kandidature za komisarja.

"Vsakič znova me fascinira, preseneča, kako se opozicija trudi s proceduralnimi zapleti zavlačevati samo zaradi zavlačevanja tudi pri tistih odločitvah, pri katerih nima nobenega vpliva – in v primeru imenovanja komisarja takega vpliva nima. Pripravljena je zavlačevati samo zato, da ovira delo vlade," je dejal Golob pred sejo sveta Gibanja Svoboda, ki razpravlja o aktualnih temah pred četrtkovim vrhom koalicije.

Golob po pogovoru z Ursulo von der Leyen ni zaskrbljen

Premier je še zagotovil, da postopki imenovanja kandidatov za komisarje, med njimi je tudi Marta Kos, zaradi manevrov opozicije ne bodo trpeli, prav tako ne ugled Slovenije, kar je ugotovil v današnjem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Predsednica Evropske komisije je sicer zaradi zapletov na prihodnji teden prestavila predstavitev komisarskih kandidatov.

Kaj pa Šarec in Stojmenova Duh?

Golob je sicer sprva dejal, da postopkov, ki so v teku v zvezi z imenovanjem evropskih komisarjev, ne bo komentiral, nato pa si je premislil. Ni pa odgovoril na vprašanje o imenovanju novega ministra za obrambo zaradi odhoda Marjana Šarca v Bruselj, niti ni povedal, ali še zaupa ministrici za digitalno preobrazbo Emiliji Stojmenovi Duh, ki jo čaka že druga interpelacija zaradi neracionalnega nakupa 13 tisoč prenosnih računalnikov.

Popolnoma mu je jasno, zakaj so mu ljudje zaupali

Svet največje vladne stranke Gibanje Svoboda sicer pred četrtkovim koalicijskim vrhom razpravlja o opravljenem delu po polovici mandata in prednostnih nalogah v prihodnjih dveh letih, ki jih bo po besedah premierja odražal predlog državnih proračunov. Z njunim sprejetjem bo začrtana jasna pot v naslednjih mesecih, volivci pa bodo tako vedeli, s katerimi zakonodajnimi spremembami in reformami gre vlada po drugi mandat, je napovedal Golob.

"Nam je popolnoma jasno, da so nam ljudje zaupali, ker želijo spremembe, in te spremembe bomo tudi izpeljali." Premier sicer ni bil konkreten, za katere spremembe in reforme gre.