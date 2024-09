Vox populi: Delo vlade z najmanjšo podporo po maju

Delo vlade vidi kot uspešno 32,6 odstotka vprašanih, kar je najmanj po maju, ko se je javnomnenjska ocena vlade le začela nekoliko popravljati, je pokazala anketa Vox populi za časnik Dnevnik. Med strankami vodi SDS, sledita pa Gibanje Svoboda in SD. Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Delo vlade vidi kot neuspešno 63 odstotkov vprašanih, kar je drugi najvišji delež takih stališč v javnomnenjskih anketah Vox populi od začetka mandata te vlade. Pri ocenjevanju dela vlade je neopredeljenih 4,4 odstotka sodelujočih.

O razlogih za zmanjšano oceno uspešnosti dela vlade je po navedbah Dnevnika mogoče zgolj ugibati. Pri tem je treba po njihovem mnenju spomniti, da je pretekli mesec dni zaznamovalo dogajanje v zvezi s kandidaturo za evropskega komisarja iz Slovenije. Potem ko je od kandidature odstopil Tomaž Vesel, je vlada za ta položaj nominirala nekdanjo diplomatko Marto Kos. Vlada se je po navedbah Dnevnika v istem obdobju soočala z incidenti med posameznimi romskimi družinami in večinskim prebivalstvom ter tudi v tem primeru je v javnem mnenju prevladala ocena, da je vlada neuspešna v svoji politiki do Romov.

Med strankami je na prvem mestu SDS, ki bi ji na državnozborskih volitvah svoj glas namenilo 24 odstotkov anketiranih (avgusta 23,1 odstotka). Sledi Gibanje Svoboda, ki ima 17-odstotno podporo (avgusta 17,1 odstotka), SD na tretjem mestu pa ima osemodstotno podporo (avgusta 8,1 odstotka).

Na četrtem mestu je NSi s šestodstotno podporo (avgusta 5,9 odstotka), na petem pa Levica s 5,3-odstotno (avgusta 4,9 odstotka).

Med zunajparlamentarnimi strankami izstopata Vesna – zelena stranka s 3,3-odstotno podporo in SLS z 2,6-odstotno. Da bi obkrožili kakšno drugo stranko, je navedlo 3,6 odstotka anketiranih. Pri tem so kot drugo stranko navedli stranke Resni.ca, Pirati, Stranko Anžeta Logarja, SNS, Glas upokojencev, Povežimo Slovenijo in stranko Zeleni Slovenije.

Neopredeljenih je 27,4 odstotka anketiranih (avgusta 28,4 odstotka), odgovor, da ne bi volil, pa jih je podalo 2,8 odstotka (avgusta 4,7 odstotka).

Na vrhu ostaja Pirc Musar

Na lestvici priljubljenosti politikov ni večjih premikov. Na vrhu lestvice je predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledijo pa evropski poslanec Vladimir Prebilič, gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han, predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in poslanec SDS Anže Logar.

Predsednik NSi in evropski poslanec Matej Tonin je na 10. mestu, predsednik SDS Janez Janša na 13. mestu, predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob na 16., koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko pa na 20. mestu.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo izvedla za Dnevnik med 9. in 11. septembrom, sodelovalo pa je 700 anketirancev.