Golob: Kljub razlikam prisluhnimo drug drugemu in iščimo skupne rešitve

Na današnji proslavi ob dnevu vrnitve Primorske k matični domovini v Vipavi so govorci poudarili pogum naroda ter grozote in teror, ki jih je ta doživel. Premier Robert Golob je poudaril moč v tem, da kljub razlikam prisluhnemo drug drugemu in iščemo skupne rešitve.

Kot je dejal predsednik vlade Golob, je Primorska dežela sonca, gostoljubnosti in svobodomiselnih ljudi. Verjame, da današnji praznik ni zgolj praznik Primorcev, ampak slovenskega naroda. Po njegovih besedah je prva svetovna vojna prinesla grozote, ki so v družbi pustile neizbrisne sledi nasilja in zatiranja, prebudile pa neizmerno željo po svobodi in uporu proti ideologiji sovraštva.

Golob zamejskim Slovencem: Slovenija ostaja vaša matična domovina

Zamejskim rojakom je sporočil, da Slovenija ostaja njihova matična domovina ter da je njihov boj za identiteto in jezik zapisan v našem srcu in kolektivnem spominu. Kot je Golob še dejal na proslavi, zgodovina v sebi nosi niz brezčasnih lekcij o tem, kako ideologija sovraštva in nestrpnosti nikomur ni omogočila svobode.

Po njegovih besedah nekateri izmed aktualnih političnih voditeljev "ne razumejo te lekcije in odkrito simpatizirajo z istimi ideologijami v novi preobleki, z ideologijami sovraštva in razdvajanja".

V nadaljevanju je poudaril, da je Slovenija danes varna država in da na nas ne padajo bombe. Opozoril je na sovražni govor, laži in manipulacije, ki ne ubijajo naših teles, ampak našo dušo. "Naša odgovornost je, da jih zavrnemo in zavarujemo naše skupne vrednote – vrednote sožitja in svobode. Moč naroda nikoli ne izhaja iz razdvajanja, ampak vedno samo iz skupnih vrednot," je dejal.

Govor je sklenil z odločnostjo, da skupaj poskrbimo, da bo naš narod še naprej prosperiral.

Župan Občine Vipava Anton Lavrenčič je na proslavi dejal, da je zgodovina, v kateri so naši predniki med drugim doživeli fašistični režim, hudo vojno, teror in agresijo, med drugimi tudi Primorce naredila močne. "Želim si, da bi ta trud in voljo usmerili v izgradnjo družbe, ki bi bila sposobna presekati ideološke razlike in verovanje človeka," je dejal Lavrenčič.

Proslava, na kateri je bila navzoča tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, je obeležila 15. september 1947, ko je bila uveljavljena pariška mirovna pogodba z Italijo, ki je takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji dodelila velik del Primorske, kamor spadajo Zgornje Posočje, Vipavska dolina, večji del Krasa in manjši del Istre.

Praznik pod tem imenom smo letos obeležili zadnjič

Kot kaže, smo praznik pod tem imenom letos obeležili zadnjič, saj je državni zbor prav ta teden na predlog skupine primorskih koalicijskih poslancev izglasoval spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih, po kateri bo 15. september poslej praznik priključitve in ne več vrnitve Primorske k matični domovini.

Proslavo so poleg Občine Vipava organizirali tudi Združenje borcev za vrednote NOB Ajdovščina-Vipava, Društvo veteranov Sever severne Primorske, Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ajdovščina Vipava in Društvo TIGR Zgornje Vipavske doline.