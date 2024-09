Koalicija danes o že uresničenem in načrtih

Poslanci in ministri strank koalicije se bodo danes sestali na Brdu pri Kranju in pregledali uresničevanje koalicijske pogodbe ter začrtali delo za naprej. Vsi po vrsti zatrjujejo, da od zadanih ciljev, med katerimi so tudi nekatere reforme, ne odstopajo, se pa zavedajo, da bo treba zavihati rokave, saj se je mandat že prevesil v drugo polovico.

Premier in predsednik največje vladne stranke Gibanje Svoboda Robert Golob je v sredo pred svetom stranke dejal, da je najpomembnejše, da imajo jasne prednostne naloge. Moral jih bo zasledovati tudi proračun za prihodnji dve leti, ki bo sprejet na vladi v naslednjih tednih, je dejal. "Nam je popolnoma jasno, da so nam ljudje zaupali, ker želijo spremembe, in te spremembe bomo tudi izpeljali," je zatrdil. "Ne bomo nič bolj populistični, ampak bomo preprosto delali," pa je dodal finančni minister Klemen Boštjančič.

Koaliciji bodo na vrhu tako predstavili usmeritve in cilje stranke in vlade. "Pokazali bomo, kaj je bilo izpeljano do danes, predvsem pa, kateri so tisti projekti, katere so tiste zakonodajne spremembe in katere so reforme, ki jih bomo do konca mandata tudi zaključili," je dejal premier.

Zdravstvena reforma ostaja prioriteta

Koalicija je enotna o tem, da v vrhu prioritet ostaja zdravstvena reforma, prav tako popoplavna sanacija, so pa pričakovanja visoka tudi na drugih področjih.

Tako je med drugim pričakovati pregled poteka reforme plačnega sistema v javnem sektorju in davčne reforme, pogovor o pripravi sprememb volilnega sistema, za katere so zeleno luč volivci prižgali na zadnjem referendumu, odprtih pa je tudi nekaj kadrovskih vprašanj.

Še najbolj to, koga bo premier Golob predlagal za novega ministra za obrambo po izvolitvi Marjana Šarca za evropskega poslanca.

Medtem ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh čaka vnovična interpelacija. Premier in poslanska skupina Svobode jo podpirata, so pa do nje zadržani v obeh manjših strankah koalicije.