Padlo bo ogromno dežja, kje ga bo največ? Arso izdal kar dve oranžni opozorili. #animacija

V noči na četrtek in v četrtek čez dan bodo nastajale nevihte z močnejšimi nalivi, ki bodo pogostejše in izrazitejše na zahodu in severu Slovenije. Večji del dneva bo še razmeroma toplo, proti večeru pa se bo občutno ohladilo. Ob tem bo zapihal okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem se bo v noči na petek krepila burja. V visokogorju bo lahko zapadlo pol metra snega, snežinke bodo pobelile tudi sredogorje. Zaradi pričakovanih močnejših nalivov je agencija za okolje (Arso) razširila oranžno opozorilo.

Arso oranžno opozorilo razširil nad celotno državo

Pred nami je že drugi večji val padavin v tem tednu. V noči na četrtek in v četrtek čez dan bodo nastajale obilnejše padavine. Nastajale bodo nevihte z močnejšimi nalivi, so zapisali pri Arsu. Razširili so včeraj razglašeno oranžno opozorilo.

Foto: Arso

Ponoči in jutri zjutraj bodo reke začele naraščati sprva na zahodu, dopoldne in čez dan pa tudi drugje po državi. Predvsem v zahodni, osrednji in severni Sloveniji bodo ob hitrem naraščanju verjetna razlivanja hudourniških vodotokov in manjših rek, posamezni vodotoki lahko tudi poplavijo, so zapisali pri Arsu.

Dodajajo še, da bo hitro narasla Sava v zgornjem in srednjem toku. Ob naraščanju rek bo jutri zvečer prevladovala velika vodnatost rek, le na vzhodu in severovzhodu bo vodnatost rek srednja.

Agencija za okolje je izdala oranžno hidrološko opozorilo zaradi možnosti poplav rek in hudournikov. Foto: Arso

Na sliki je izračun pričakovane količine padavin po enem izmed meteoroloških modelov. Največ padavin pričakujemo na zahodu države, proti vzhodu se bodo količine padavin zmanjševale. Foto: meteologix