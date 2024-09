Močno se bo ohladilo, v petek sneg. PIC: Previdno. Na pot se odpravite prej. #video

Po dveh dneh premora bodo Slovenijo v sredo in četrtek ponovno zajele večje količine padavin. Možne so tudi poplave, zato je Arso za sredo in četrtek izdal oranžno opozorilo. Občutno se bo ohladilo, v gorah bo snežilo. Zgoraj si lahko pogledate animacijo, ki prikazuje, kako se bo polarni zrak (modra in vijoličasta barva) pomikal proti jugu in v petek zajel tudi Slovenijo.