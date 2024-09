Nočne nevihte bodo spremljali nalivi. Ali bodo povzročali škodo? #animacija

Nad Slovenijo že nastajajo nevihte, ki prinašajo močne nalive. Večjo količino padavin pričakujemo ponoči in jutri zjutraj. Največ dežja bo padlo na zahodu države. Nevihte bodo ponekod spremljali močnejši sunki vetra ter drobna toča in sodra. Agencija za okolje je za večji del države izdala oranžno opozorilo. Kakšne skupne količine padavin do jutra napovedujejo izračuni meteoroloških modelov? Ali bodo nevihte in nalivi povzročali škodo in nevšečnosti?

Koliko padavin bo padlo do jutrišnjega dopoldneva?

Največ padavin bo padlo na zahodu, proti vzhodu pa se bodo količine manjšale. Lokalno lahko na zahodu pade več kot 150 litrov padavin na kvadratni meter, še posebej v hribovitem svetu. Drugod bodo količine predvidoma manjše, pade lahko od 20 do 90 litrov padavin na kvadratni meter.

Bodo nalivi povzročali preglavice in škodo?

Največ nevšečnosti lahko povzročijo nalivi, če se dlje časa obnavljajo na istem mestu. V tem primeru lahko nastanejo poplave meteorne vode in hitro porastejo hudourniki.

Težave lahko lokalno povzročajo tudi sunki vetra, ki bodo prišli v spremstvu z nevihtami. Pada lahko tudi manjša toča ali sodra.

Dodatno previdnost zato priporočamo tudi na cestah. Koristno je tudi spremljanje radarske karte padavin.

Od padavin se bomo poslovili šele v ponedeljek zvečer oziroma v noči na torek. Ogrelo se bo do 20 stopinj Celzija.

Skupna količina padavin, ki naj bi padla od začetka do konca padavinskega dogodka glede na enega izmed visokoločljivostnih meteoroloških modelov. Predvsem v zahodni Sloveniji lahko ponekod pade tudi več kot 150 litrov dežja. Drugod bodo količine predvidoma manjše, pade lahko od 20 do 90 litrov padavin na kvadratni meter. Foto: David Florjančič / Meteoinfo Slovenija

Arso izdal oranžno opozorilo

Zaradi neviht z močnimi nalivi je agencija za okolje za zahodni, južni in osrednji del izdala oranžno opozorilo. To velja do ponedeljka ob 8. uri zjutraj.

Oranžno opozorilo Arsa zaradi neviht z močnimi nalivi. Velja od 18. ure za zahodno Slovenijo oziroma od 21. ure za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo do ponedeljka do 8. ure zjutraj. Foto: Arso

Hidrologi: Hitro lahko narastejo vodotoki

Hidrologi agencije za okolje so izdali podrobnejšo napoved stanja voda. Opozarjajo, da lahko danes zvečer in predvsem v noči na ponedeljek ob nevihtah z nalivi hitro narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke ter hudourniki v več delih države.

Večja verjetnost za ta pojav bo sprva v zahodni polovici Slovenije, ponoči pa tudi v večjem delu osrednje in južne Slovenije. Verjetna so razlivanja posameznih hudourniških vodotokov, ob krajevno močnih nalivih tudi poplavljanje. Prav tako lahko ob nalivih poplavijo padavinske in zaledne vode, še sporočajo.

Na Arsu so v tokratni hidrološki napovedi pozornost namenili predvsem možnosti hudourniških poplav. Danes zvečer in predvsem v noči na ponedeljek bodo ob nevihtah z nalivi hitro narasli hudourniški vodotoki in manjše reke ter hudourniki v več delih države, so zapisali državni hidrologi. Foto: Arso

Torek in sredo izkoristite za aktivnosti na prostem

V torek zjutraj bomo namerili med 10 in 15 stopinj Celzija. Čez dan bo večinoma sončno vreme, ogrelo se bo do prijetnih 25 stopinj. Podobno vreme bomo imeli tudi v sredo.

Ohladitev za dodatnih pet stopinj Celzija in prvi sneg

Nova pošiljka obilnih padavin, ki se pripravlja za četrtek in petek, bo prinesla ohladitev za okoli pet stopinj Celzija.

Druga pošiljka obilnih padavin se pripravlja za četrtek in petek.

