Večina javnosti dvomi, da bo vladi do konca mandata uspelo izpeljati napovedane reforme, je pokazala raziskava javnega mnenja inštituta Mediana za časopis Delo. Največ, skoraj 69 odstotkov anketiranih meni, da bi morala vlada najprej izpeljati zdravstveno reformo. Hkrati pa le 16 odstotkov vprašanih meni, da ji bo to gotovo ali verjetno uspelo.

V raziskavi so anketirance vprašali, ali menijo, da bo vladi do konca mandata uspelo izpeljati zdravstveno, davčno, pokojninsko in plačno reformo. Kot izsledke raziskave povzema Delo, pri vseh štirih reformah prevladuje prepričanje, da vladi to verjetno oziroma gotovo ne bo uspelo.

Največ možnosti anketiranci pripisujejo davčni reformi in reformi plačnega sistema javnega sektorja. Pri obeh približno tretjina meni, da ju bo vladi zagotovo ali verjetno uspelo izpeljati.

Večina meni, da bi se morali najprej lotiti zdravstvene reforme

Skupno 23 odstotkov vprašanih je medtem ocenilo, da bo vladi verjetno oziroma gotovo uspelo izpeljati pokojninsko reformo.

Glede reforme zdravstvenega sistema sta dva odstotka vprašanih izrazila prepričanje, da bo vladi to gotovo uspelo. Da ji bo verjetno uspelo, je menilo 14 odstotkov vprašanih. Da vladi to verjetno ne bo uspelo, je ocenilo 37 odstotkov vprašanih, 42 odstotkov pa jih je bilo prepričanih, da ji to zagotovo ne bo uspelo.

Skoraj 69 odstotkov vprašanih je sicer ocenilo, da bi se morala vlada najprej lotiti zdravstvene reforme. Po nekaj manj kot deset odstotkov vprašanih je na prvo mesto postavilo pokojninsko oziroma plačno reformo, 7,5 odstotka pa davčno reformo.

Mediana je raziskavo za časnik Delo izvedla od 2. do 5. septembra na reprezentativnem vzorcu 718 prebivalcev Slovenije.