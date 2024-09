Osvojite toplotno črpalko za svoj dom #nagradnaigra

V zadnjih letih smo priča občutnemu naraščanju cen energentov, zlasti električne energije, kar predstavlja vse večjo obremenitev za gospodinjske proračune. Zimski meseci, ko je ogrevanje doma neizogibno, nas tako lahko presenetijo s položnicami, ki mnogim predstavljajo resen finančni zalogaj. Energetski trg je precej nepredvidljiv, znižanja cen električne energije se ne pričakuje, zato so se v zadnjih letih mnoga gospodinjstva odločila za zamenjavo starih, manj učinkovitih ogrevalnih sistemov za toplotno črpalko. To je okolju in denarnici prijazno ogrevanje, ki je učinkovitejše od tradicionalnih ogrevalnih sistemov, kot so kotli ali električni grelniki. Med toplotnimi črpalkami velja izpostaviti M Heat Sun , ki izstopajo po visoki energetski učinkovitosti, saj dosegajo izjemno visoke koeficiente COP (do 5,1), kar pomeni, da za 1 kW porabljene električne energije proizvedejo do 5,1 kW toplotne energije.

Foto: Arhiv ponudnika

Zakaj v obstoječi ponudbi toplotnih črpalk izbrati prav toplotne črpalke M Heat Sun?

Preprosto zato, ker so uporabne vsestransko. Primerne so za talno in radiatorsko ogrevanje, grejejo do –30 stopinj Celzija zunanje temperature, prav tako tudi hladijo. Cenovno so ugodne, kar je v energetskem pogledu in stanju zadnjih let, ko cene drugih oblik ogrevanja in hlajenja letijo v nebo, nadvse pomembno tako za individualne uporabnike in gospodinjstva kot tudi za večje odjemalce.

Prednosti toplotnih črpalk M Heat Sun so tudi dolga življenjska doba, prihranek energije in s tem nižji stroški (tudi od 60 do 75 odstotkov), zmanjševanje emisij ogljikovega dioksida, prijaznost do okolja, delovanje brez uporabe nevarnih goriv, majhna namestitvena površina, delovanje brez hrupa, minimalno vzdrževanje, povrnitev investicije v le nekaj letih in podobno. Toplotne črpalke uporabljajo proces, znan kot prenos toplote. Pozimi ali v hladnih podnebnih obdobjih delujejo kot vzvratni ventilator in prenašajo toploto, namesto da bi jo proizvajale.

S svojimi prednostmi, kot so nizka energijska raven ERP, nizka poraba energije A+++, ki se z invertersko črpalko R 32 doseže z lahkoto, sodijo toplotne črpalke M Heat Sun med boljše na trgu.

Foto: Arhiv ponudnika

Prva izbira, ko gre za ogrevanje

Medtem ko so starejši ogrevalni sistemi pogosto manj učinkoviti in energetsko potratni, sodobne toplotne črpalke omogočajo ogrevanje z izredno visokim izkoristkom in minimalno porabo energije. To je tudi razlog, da se vse več ljudi odloča za zamenjavo zastarelih sistemov z naprednejšimi rešitvami.

Toplotna črpalka je pametna, trajnostna in dolgoročno učinkovita rešitev za ogrevanje in hlajenje doma. Znižanje stroškov ogrevanja, prispevek k varovanju okolja, udobje in zanesljivost delovanja so ključni dejavniki, zaradi katerih toplotne črpalke postajajo vse bolj priljubljena izbira med lastniki domov. Pričakujemo lahko, da bo v prihodnosti ta trend še naprej naraščal, saj se vse več ljudi zaveda pomena trajnostnega ravnanja in finančne vzdržnosti. Prav tako država spodbuja uporabo obnovljivih virov energije z eko subvencijami in posojili za vgradnjo toplotnih črpalk, kar omogoča lažji dostop do te napredne tehnologije širšemu krogu ljudi.

Z malo sreče lahko toplotno črpalko še pred začetkom sezone ogrevanja dobite brezplačno. SODELUJTE V NAGRADNI IGRI >>

Foto: Arhiv ponudnika

Investicija, ki se povrne

Če torej razmišljate o zamenjavi obstoječega ogrevalnega sistema ali iščete novo rešitev za svoj dom, je toplotna črpalka zagotovo investicija, ki se lahko večkratno povrne – tako v obliki prihrankov pri stroških ogrevanja kot tudi v zmanjšanju okoljskega odtisa.

Toplotna črpalka M Heat Sun je bila razvita s strokovnjaki, prisotnimi na trgu toplotnih črpalk že od leta 1999. Pri razvoju so se med drugim v veliki meri osredotočali tudi na dolgo življenjsko dobo, kar je danes ena od lastnosti, ki jo kupci najpogosteje iščejo, prav tako je uporabnikom pomembna garancijska doba izdelkov. Toplotna črpalka M Heat Sun je praktična za uporabo in deluje tako pri ogrevanju kot hlajenju prostorov, torej tako rekoč v vseh letnih časih. To je še posebej pomembno v današnjih vremenskih pogojih, ob nihanju temperatur in ekstremnih razmerah tako poleti kot pozimi ter ko fasade ne opravljajo več vse zaščite na objektih oziroma prostorih.

Foto: Arhiv ponudnika

Več o prednostih toplotne črpalke M Heat Sun: https://www.m-heatsun.com/ Info: info@m-heatsun.com FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=61552333764270 Naslov: SDP GROUP d.o.o., Milana Skrbinška 3, 2000 Maribor PE: Jaskova ulica 3, 2000 Maribor

Preberite več: