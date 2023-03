Pošta Slovenije mora razkriti dokumentacijo glede Kokotove kandidature

Informacijski pooblaščenec (IP) je v pritožbenem postopku izdal odločbo, s katero je ugodil pritožbi prosilke zoper odločbo Pošte Slovenije in odločila, da mora ta razkriti dokumentacijo, ki se nanaša na kandidaturo prejšnjega generalnega direktorja Kokota, ki ga je na to mesto 1. februarja 2022 imenoval nadzorni svet, je danes sporočila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

"Po mnenju IP je ta dokumentacija že na podlagi zakona absolutno javna, ker vsebuje informacije v zvezi z imenovanjem člana poslovodstva organa, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev in meril za imenovanje. IP je dodatno utemeljil še, da je za razkritje predmetnih informacij podan tudi močan interes javnosti, ki prevlada nad interesi varovanja zasebnosti generalnega direktorja," je po poročanju STA zapisala Prelesnikova.

Javnost je upravičena do informacij o kadrovanju

Javnost ima po njenih besedah namreč upravičen interes izvedeti, kako država izvaja politiko na področju kadrovanja v družbah v 100-odstotno lasti države in katere kakovosti, znanja in izkušnje država, prek nadzornega sveta družbe, šteje kot odločilne pri izbiri za zasedbo najbolj odgovornih delovnih mest.

Upravno sodišče je v sodbi sledilo stališču IP in opozorilo, da odprtost podatkov glede strokovnosti, zahtevane izobrazbe, izkušenj in vizije delovanja družbe pripomorejo zlasti k večji odgovornosti države do državljanov in do transparentne politike, ki jo država izvaja na področju kadrovanja v družbah v lasti države.

"IP pozdravlja odločitev sodišča in upa, da ji bo Pošta Slovenije z novim generalnim direktorjem sledila ter prosilki dokumentacijo nemudoma posredovala," je še zapisala.

Kokot je na čelo Pošte Slovenije kot začasni direktor prišel marca 2021, ko je vodenje družbe sporazumno po skoraj desetih letih prekinil Boris Novak. Pred tem je Slovenski državni holding (SDH) Kokota imenoval v nadzorni svet Pošte Slovenije, ki ga je do imenovanja v poslovodstvo tudi vodil. Polni mandat generalnega direktorja je začel 1. februarja 2022. Foto: Ana Kovač

Ob njegovem imenovanju so se pojavljali očitki o političnem kadrovanju v vrhu Pošte Slovenije − Kokot je namreč že dobro desetletje svetnik SDS v občini Poljčane −, prav tako pa namreč ne bi izpolnjeval pogojev glede vodstvenih izkušenj. S položajev so takrat odstopili trije nadzorniki, zadnji po imenovanju Kokota na mesto prvega človeka Pošte Slovenije, še eden pa je prijavil nedopusten politični pritisk.

SDH je naročil revizijo njegovega imenovanja − kakšni so bili izsledki, ni razkril, je pa od nadzornikov zahteval ustrezne ukrepe − in nato zaradi izgube zaupanja zamenjal tri od petih nadzornikov, ki zastopajo kapital. Novi nadzorni svet je septembra Kokota razrešil z mesta generalnega direktorja iz poslovno-ekonomskih razlogov. Vodenje družbe je 1. novembra lani prevzel Marko Cegnar, z 9. januarjem in 1. februarjem letos sta se mu v poslovodstvu pridružila Marko Rems in Ivana Vrviščar, delavski direktor je Janez Zidar.