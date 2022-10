Nadzorni svet imenoval nova direktorja Pošte Slovenije in družbe TSmedia

Novi generalni direktor Pošte Slovenije je Marko Cegnar, so na današnji seji sklenili nadzorniki družbe. Petletni mandat bo nastopil 1. novembra. Na položaju bo zamenjal Tomaža Kokota, ki so ga nadzorniki septembra odpoklicali iz poslovno-ekonomskih razlogov. Medtem je nadzorni svet Telekoma Slovenije podal soglasje k imenovanju Irme Gubanec na mesto direktorice družbe TSmedia, ki med drugim izdaja tudi Siol.net. Družbo TSmedia bo vodila do imenovanja novega direktorja, so sporočili iz Telekoma.

Z imenovanjem Cegnarja na položaj generalnega direktorja Pošte Slovenije je nadzorni svet po besedah njegove predsednice Urške Kežmah izbral strokovnjaka s področja logistike, ki ima znanja in izkušnje s področja kriznega upravljanja procesov in strateškega vodenja, ki so potrebna, da bo družba v zahtevnem konkurenčnem poslovnem okolju lahko zadržala položaj vodilnega ponudnika paketnih storitev v Sloveniji in postala vodilni ponudnik celovitih logističnih storitev v jugovzhodni Evropi.

Novi generalni direktor Pošte Slovenije se je ob imenovanju članom nadzornega sveta zahvalil za zaupanje, so zapisali v sporočilu za javnost.

Nasledil bo Tomaža Kokota

Cegnar bo na položaju, kot omenjeno, nasledil Kokota. Tega so nadzorniki septembra razrešili s položaja. V zvezi s Kokotovim imenovanjem na mesto generalnega direktorja 1. februarja letos, pred tem je bil od marca lani vršilec dolžnosti direktorja, je bilo precej medijskega poročanja. S položajev so namreč odstopili trije nadzorniki, zadnji po imenovanju Kokota na mesto prvega človeka Pošte, še eden pa je prijavil nedopusten politični pritisk.

Nadzorniki so novega generalnega direktorja iskali tako z identifikacijo ustreznih kandidatov na trgu dela s pomočjo kadrovske agencije, javno objavo prostega delovnega mesta za člana poslovodstva kot tudi z osebnim povabilom h kandidaturi, so po današnji seji nadzornega sveta sporočili iz Pošte.

Kadrovska komisija nadzornega sveta je nadzornemu svetu v ožji izbor posredovala tri kandidate.

Irma Gubanec imenovana na mesto direktorice družbe TSmedia

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na današnji dopisni seji podal soglasje k imenovanju Irme Gubanec na mesto direktorice družbe TSmedia, ki je med drugim lastnica portalov Siol.net, Najdi.si in Bizi.si in jih tudi upravlja.

Gubančeva, sicer članica uprave Telekoma Slovenije, bo položaj nastopila v soboto, družbo TSmedia pa bo vodila do imenovanja novega direktorja, so sporočili iz Telekoma. Na položaju direktorice družbe bo zamenjala Rajka Geriča, ki je družbo vodil od avgusta lani.

Irma Gubanec je univerzitetna diplomirana ekonomistka in magistrica znanosti z 28 leti delovnih izkušenj. Od leta 2021 je samostojna podjetnica na področju poslovnega in finančnega svetovanja, v obdobju od leta 2017 do leta 2021 pa je bila članica uprave za področje financ in računovodstva v Luki Koper. Od leta 2010 do leta 2017 je bila v družbi Delo odgovorna predvsem za področje financ, računovodstva, kontrolinga in nabave, v letih od 2013 do 2017 je bila tudi predsednica uprave Dela. V letih 2001–2010 je bila v javnem zavodu RTV Slovenija pomočnica generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja.