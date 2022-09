Nekdanji direktor Pošto Slovenije oškodoval za 800 tisoč evrov? "Vem, kdo je v ozadju," zatrjuje.

Nekdanji direktor Pošte Slovenije Boris Novak naj bi po neuradnih informacijah skupaj s sodelavci in podjetjem I5 Pošto Slovenije oškodoval za slabih 800 tisoč evrov. Pogodba z omenjenim podjetjem naj bi bila namreč domnevno sklenjena tako, da je omogočala neomejeno črpanje denarja iz državnega podjetja. Novak krivdo zanika. Prepričan je, da gre pri omenjeni zadevi za očitno diskreditacijo njega, saj je kandidat za člana nadzornega sveta Pošte Slovenije ali celo člana poslovodstva. Meni, da obtožbe prihajajo od zdajšnjega direktorja korporativne varnosti in nadzora v Pošti Slovenije Davida Kranjca .

Nekdanje vodstvo Pošte Slovenije naj bi pogodbo s podjetjem I5 sklenilo brez nadzora in omejitev ter tako omogočilo neomejeno črpanje sredstev iz Pošte Slovenije. Na ta način naj bi nakup varnostnih sistemov, za katere je skrbel nekdanji direktor korporativne varnosti in nadzora Mitja Štampfer, potekal brez nadzora in načrta.



Posel danes Varnostni direktor Pošte Slovenije ujet v prisluhih? Podjetje I5 je policija v preteklosti že obravnavala zaradi spornih poslov pri nabavi rentgena za potrebe Pošte Slovenije.

Sodelovanje vodstva Pošte Slovenije z direktorjem podjetja I5 Tomažem Kastelicem naj bi oškodovalo državno premoženje za slabih 800 tisoč evrov, še navajajo naši viri. Tedanje vodstvo Pošte Slovenije naj bi tudi zavestno in naklepno sklepalo pogodbe s podjetjem I5, da bi si domnevno skupaj razdeljevali razliko sredstev.

Pošta: Pogodb ni podpisal Novak

Pošta Slovenije je z izvajalcem I5 med letoma 2014 in 2019 na podlagi postopkov javnega naročanja sklenila štiri okvirne sporazume, so nam pojasnili. Kot pravijo, je šlo za naslednja naročila:

Varnostna oprema pismonoš, okvirni sporazum sklenjen 14. 7. 2014, pogodbena realizirana vrednost 1.199.474,59 EUR brez DDV Postavitev dodatnih kapacitet DC PLC Maribor, sklenjen 8. 12. 2016, pogodbena realizirana vrednost 619.889,57 EUR brez DDV Vzdrževanje sistema varnostne zaščite gotovine pri pismonoših X-Guard M, sklenjen 7. 1. 2019 , pogodbena realizirana vrednost 49.709,84 EUR brez DDV Vzdrževanje, servisiranje in nabava varnostne zaščite gotovine pri pismonoših X-Guard M, sklenjen 22. 10. 2019, pogodbena realizirana vrednost 390.536,25 EUR brez DDV.

"Ne drži, da je takratni generalni direktor sklenil pogodbe z omenjenim podjetjem. Nobenega od sklenjenih okvirnih sporazumov ni podpisal mag. Boris Novak osebno, okvirni sporazumi so bili podpisani v skladu z internimi pooblastili, kar pomeni, da sta za podpisovanje tovrstnih odločitev potrebna dva podpisnika," so nam zatrdili.

"Za izvedbo omenjenega javnega naročila so bila načrtovana in zagotovljena sredstva, ki so bila potrjena v poslovno-finančnih načrtih posameznih poslovnih let in ni šlo za nenadzorovano koriščenje sredstev. V zvezi z omenjeno pogodbo in podjetjem so pristojne službe družbe obravnavale anonimno prijavo v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi ter pri tem ugotovile, da navedbe ne držijo in so neutemeljene, s čimer je Pošta Slovenije seznanila tudi nadzorne organe družbe," so še pojasnili.

Kaj pravi Novak?

Medtem ko pojasnila Pošte Slovenije o domnevnih nepravilnostih še čakamo, se je Novak že odzval.

"Drži, da sem sklenil pogodbo med Pošto Slovenije in podjetjem I5, ki pa so jo predhodno pripravile strokovne službe Pošte Slovenije. Kot je znano, je bila zoper podjetje I5 že pred leti podana kazenska ovadba zaradi domnevno spornega javnega naročila. Preverjali so jo interna revizija Pošte Slovenije, zunanja revizija Pošte Slovenije, policija, specializirano državno tožilstvo in sodišče. V kazenskem postopku imam status priče in ne osumljenca. Zadevo je preverjal tudi Slovenski državni holding (SDH) in trije sestavi nadzornega sveta Pošte Slovenije, ki so ugotovili, da anonimne prijave o domnevnih nepravilnostih pri poslovanju Pošte Slovenije s podjetjem I5 ne držijo," nam je pojasnil in dodal:

"Če bi bilo to res tako zelo sporno, okvirnega sporazuma s podjetjem Požarni sistemi in posledično njihovim podizvajalcem, podjetjem I5, ne bi 21. maja 2021 podpisal tudi zdajšnji generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot. Če bi šlo za kakršnekoli nezakonitosti, dvomim, da bi moj naslednik Kokot takšno pogodbo podpisal. Vse je potekalo po postopkih javnega naročanja, torej na podlagi razpisov."

"Sam sem bil le sopodpisnik pogodb"

"Osebno nisem izvajal postopkov javnega naročanja, temveč jih je izvajalo pristojno področje nabave v Pošti Slovenije. Prispele ponudbe je ocenjevala pristojna komisija. Sam sem bil le sopodpisnik pogodb oziroma t. i. okvirnih sporazumov za različna področja (videonadzor, tehnično in fizično varovanje, dobava dimnih bankovcev …). Pri okvirnih sporazumih gre za sklepanje pogodb v primeru, kadar naročnik ne pozna natančne količine naročila. To ne pomeni, da je sporazum neomejen na sto let, temveč je omejen na dve leti. Za to se odločamo takrat, ko jih želimo tudi zneskovno omejiti," je izpostavil.

"Ko se je leta 2011 v Kresnicah zgodil uboj poštne uslužbenke, smo se zaradi pritiska policije, strokovne in laične javnosti na področju varovanja obrnili na podjetje I5. To je namreč kot edino podjetje v Evropi zagotavljalo ustrezen sistem varovanja z dimnimi bankovci in urami pismonoš, ki so se sprožile v primeru ropa. Ni šlo za nakup cenene kitajske robe, temveč za ekskluzivno dobavo izdelkov za varovanje. V prid tej izbiri govori tudi dejstvo, da se je število ropov pošt in pismonoš z od 15 do 30 letno v tistem času nato zmanjšalo na nič.

"Očitki so zlonamerni"

Novak očitke, da je vodstvo Pošte Slovenije v sodelovanju s podjetjem I5 sklenilo pogodbo brez nadzora in omejitev ter tako omogočilo neomejeno črpanje sredstev, komentira kot zlonamerne in skregane z novinarsko profesionalnostjo. Na očitke, da je nabava varnostnih sistemov potekala brez nadzora in načrta, odgovarja, da vsakoletni načrt nabave in investicij potrjuje nadzorni svet Pošte Slovenije, ne generalni direktor. Na podlagi tega se nato izvedejo postopki javnega naročila.

Očitke, da je državno premoženje oškodoval za 800 tisoč evrov, ostro zavrača. Poudaril je, da bo moral ta, ki to trdi, to tudi dokazati. Ponovil je, da je bilo vse že enkrat preiskano, dokumentacija pa je še vedno na voljo. Napoveduje, da bo zoper osebe, ki širijo te navedbe, uporabil vsa pravna sredstva.

Novak je prepričan, da gre pri omenjeni zadevi za očitno diskreditacijo njega, saj je kandidat za člana nadzornega sveta Pošte Slovenije ali celo člana poslovodstva. Kolikor je seznanjen, obtožbe prihajajo od zdajšnjega direktorja korporativne varnosti in nadzora v Pošti Slovenije Davida Kranjca, ki se bo moral sam v prihodnjem tednu soočiti z očitki nekaterih kaznivih dejanj pri svojem delu. Novak je sklenil, da se nikakor ne počuti krivega.