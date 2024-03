Poslanka Gibanja Svoboda odstopa s poslanske funkcije

Pekošakova je po izobrazbi diplomirana ekonomistka, pred vstopom na politični parket je bila več let zaposlena kot finančna manegerka v mednarodnih okoljih. Tej temi se je pretežno posvečala tudi v parlamentu, kjer je podpredsednica odbora DZ za finance. Prav tako je članica komisije za nadzor javnih financ in odbora DZ za izobraževanje, znanost in mladino.

Njenega odhoda sicer v poslanski skupini uradno še ne komentirajo, to naj bi storili v začetku prihodnjega tedna. Tudi Pekošakova se za zdaj na poizvedovanje STA ni odzvala.

Glede na rezultate državnozborskih volitev, objavljene na spletni strani Državne volilne komisije, je naslednji v vrsti za poslanski mandat Dimitrij Zadel.