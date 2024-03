Bo Golobu uspelo strniti vrste?

Premier in predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob pravkar za skupno mizo zaseda s poslanci svoje stranke. Pogovor naj bi se vrtel zlasti okoli aktualnih zakonodajnih predlogov in predvsem predlaganih posvetovalnih referendumov, bržkone pa se ne bodo mogli izogniti niti nedavno napovedanim kadrovskim menjavam v premierjevi najožji ekipi.

Ena od točk, ki naj bi se je lotili v razpravi, naj bi torej bili predlagani posvetovalni referendumi. Vse poslanske skupine z izjemo Levice so namreč v torek v parlamentarni postopek vložile predlog za posvetovalni referendum o izvedbi projekta JEK2. Konsenz med strankami je, da bi referendum izvedli predvidoma v drugi polovici novembra letos.

Manj enotnosti je medtem pričakovati pri posvetovalnem referendumu o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Za tega tako še ni jasno, kdaj bi ga lahko izvedli. Skladno z referendumsko zakonodajo sicer velja, da od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja ne sme preteči manj kakor trideset dni in ne več kakor leto dni. Določitev dneva glasovanja, do katerega preteče več kot petinštirideset dni od dneva razpisa referenduma, pa lahko DZ z sprejme z dvotretjinsko večino navzočih poslancev. To torej pomeni, da bi za izbiro datuma po preteku teh 45 dni koalicija potrebovala tudi glasove opozicijskih poslancev.

Kako se bodo odločili v Svobodi, bi torej lahko bolj jasno postalo po današnjem sestanku poslanske skupine s premierjem.

Turbulentno obdobje za Svobodo

Potem ko je pretekli teden postalo jasno, da se v Golobovi najožji ekipi tako v stranki kot v vladi obeta več menjav, po pričakovanjih poslanska skupina danes ne bo mogla mimo te teme.

S funkcije generalne sekretarke stranke Gibanje Svoboda se s koncem meseca poslavlja Vesna Vuković, nasledil jo bo aktualni direktor Kontrole zračnega prometa Slovenije Rok Marolt, ki naj bi veljal za človeka iz kroga finančnega ministra Klemna Boštjančiča.

Še več kadrovskih menjav se bo zvrstilo v premierjevem kabinetu. Tega med drugim zapušča njegova vodja Petra Škofic, nasledil jo bo Luka Špoljar, sicer sedanji sekretar poslanske skupine Svoboda. Iz kabineta se poslavljata tudi državna sekretarka za kulturo Kaja Širok in premierjeva svetovalka za gospodarske zadeve Saša Leban.

Vladna stran naj bi si ob tem prizadevala izboljšati tudi komunikacijsko strategijo, pri čemer naj bi določene naloge prevzel tudi podpredsednik največje vladne stranke ter minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Na kakšen način, sicer s predsednikom vlade menda še nista povsem dorekla, na mizi pa naj bi bila tudi možnost, da Arčon postane podpredsednik vlade.

Ob vseh naštetih menjavah pa so zaokrožile tudi informacije, da naj bi se obetala menjava na čelu poslanske skupine, ki jo vodi Borut Sajovic, kot morebitno naslednico se je omenjalo njegovo sedanjo namestnico Natašo Avšič Bogovič, sicer tudi predsednico sveta Gibanja Svoboda. Sajovic je v odzivu za Siol.net povedal, da gre za ugibanja in špekulacije.

Enako je v ponedeljek zatrdila Avšič Bogovičeva. "To so bile manipulacije, ki so se pojavile v medijih. Sama sem bila prav presenečena oziroma sem rekla, mogoče je pa danes 1. april, pa ni bil 1. april. Ne, za zdaj o tem ni bilo govora in težko to komentiram," je dejala.

Zatrdila je še, da so poslanci Svobode zadovoljni z delom Sajovica, ki poslansko skupino tudi zastopa. "Nastajajo tudi občasno konfliktne situacije, o njih se pogovorimo, ampak če kaj, smo pa v naši poslanski skupini res složni, srčni. Zaupamo v našo zgodbo, zaradi katere smo prišli v državni zbor," je še poudarila.