Golob blokiral Katičevo

Katičeva si je po pisanju današnjega spletnega Večera za državni sekretarki izbrala dolgoletno uslužbenko v državni upravi Aleksandro Spasojević in nadzornico svetnico v službi za nadzor na protikorupcijski komisiji (KPK) Andrejo Kokalj. Tako Spasojevićeva kot Kokaljeva veljata za nestrankarski kader, z izborom Katičeve pa so soglašali tudi v njeni matični stranki SD, navaja Večer.

Nobena od kandidatk ne uživa Golobove podpore

A predsednik vlade je ministrici v ponedeljek sporočil, da nobena od kandidatk ne uživa njegove podpore in da naj mu predlaga drugi imeni. Odločitve ni pojasnil, so za STA potrdili na ministrstvu za pravosodje.

Naj bi se pa o tem s Katičevo pogovorila v živo, ministrica verjame, da že kmalu, "verjetno v četrtek po seji vlade".

Kot je ministrica iz vrst SD dejala pred začetkom današnje seje predsedstva stranke, želi slišati Golobove razloge, njegovo ravnanje pa razume "kot posebno skrb, da imajo na ministrstvu najboljšo ekipo".

"Seveda nekako skupaj izbiramo najožjo ekipo, tako kot ministra tudi državne sekretarje, in je popolnoma razumljivo glede na stanje na ministrstvu za pravosodje, da ima posebno skrb za to," je dejala. S kandidatkama, ki ju je predlagala, je že govorila o tem, obenem pa je opozorila, da veliko kandidatov oziroma kandidatk za to mesto žal ni.

Golob Katičevo na ministrsko funkcijo potrdil pred tednom dni

Andrejo Katič je na ministrsko funkcijo DZ potrdil pred tednom dni, do menjave pa je prišlo po odstopu Dominike Švarc Pipan zaradi očitkov o negospodarnem nakupu stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani. Na dan njene potrditve so na ministrstvu in številnih drugih lokacijah potekale tudi hišne preiskave zaradi sumov zlorabe položaja, med osumljenimi pa je več uslužbencev ministrstva.

Ta ponedeljek so se kriminalisti znova mudili na ministrstvu in opravili še del aktivnosti, ki spadajo v obseg hišnih preiskav iz minulega tedna, so za STA pojasnili na generalni policijski upravi. Na ministrstvu za pravosodje pa so potrdili, da so kriminalisti obiskali prostore generalnega sekretariata.

Zaradi odsotnosti enega od uslužbencev naj bi namreč minuli teden eno od pisarn le zapečatili in jo torej ta ponedeljek pregledali, je še izvedela STA.