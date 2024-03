Sodniki zaradi plač vlagajo več kot tristo odškodninskih zahtevkov

Sodniki še vedno čakajo na ureditev plač in nadaljujejo s protestnimi aktivnostmi. Danes bodo na državno odvetništvo vložili več kot 300 zahtevkov odškodninskih zahtevkov. Pogovorili se bodo tudi z novo pravosodno ministrico Andrejo Katič, ki bo danes prevzela ministrske posle in s tem vodenje resorja.

Predstavniki Slovenskega sodniškega društva so napovedali, da bodo danes na državno odvetništvo predali več kot 300 zahtevkov sodnikov za mirno rešitev glede prikrajšanja pri plačah. 62 dni po izteku roka za uresničitev omenjene ustavne odločbe tako sodniki nadaljujejo protestne aktivnosti in pozivajo "k spoštovanju sodnih odločb in s tem vladavine prava".

Vladi tako dajejo možnost, da izpolni odločbe ustavnega sodišča na podlagi poravnave. Če se to ne bo zgodilo, bodo sledile tožbe, so napovedali.

Nova pravosodna ministrica Andreja Katič, ki bo ministrske posle prevzela danes, je izpostavila uresničitev odločbe ustavnega sodišča o sodniških plačah, kar bo vlada poskusila rešiti s posebnim zakonom, in sicer v prvi polovici leta. Že za danes je Katičeva napovedala srečanje s predsednikom vrhovnega sodišča Miodragom Đorđevićem, v četrtek pa se bodo o uresničitvi ustavne odločbe pogovarjali s predstavniki pravosodja.