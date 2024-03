Katičeva: Ničesar ne bom pometala pod preprogo

Katičeva sicer ob zeleni luči DZ na ministrski stolček ne bo sedla brez političnih izkušenj. Pravosodni resor je že vodila med letoma 2018 in 2020 v vladi Marjana Šarca, med letoma 2015 in 2018 pa je v vladi Mira Cerarja vodila ministrstvo za obrambo. Še pred tem je bila v letu 2014 izvoljena za poslanko in bila do imenovanja na ministrsko funkcijo tudi podpredsednica DZ.

Ministrska kandidatka je sicer leta 1996 končala študij prava na mariborski pravni fakulteti, po študiju se je zaposlila na Mestni občini Velenje, kjer je od leta 1998 do vstopa v poslanske klopi opravljala delo direktorice občinske uprave. Januarja lani pa je bila imenovana za državno sekretarko na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj.

Katičeva je v četrtek poudarila, da se zaveda, da bo v luči afere ob nakupu prostorov za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani prevzela ministrstvo z močno okrnjenim ugledom. A zatrjuje, da ne bo ničesar pometala pod preprogo in bo delovala transparentno. Med drugim se bo morala ob še vedno neuresničeni odločbi ustavnega sodišča glede plač sodnikov spopasti z zahtevami po ureditvi problematike sodniških in tožilskih plač. Velik izziv na skoraj polovici mandata aktualne vlade ostaja tudi reforma pravosodja.

Predlog za imenovanje Katičeve je premier Robert Golob po sestankih s predstavniki SD, pravosodni resor namreč sodi v njihovo kvoto, v DZ poslal v ponedeljek. Ob ustrezni predstavitvi pred matičnim odborom DZ pa bodo poslanci o imenovanju kandidatke na ministrsko funkcijo odločali prihodnji teden na redni seji DZ.